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黃冠智剃平頭身材變超狂！　只穿「一片布丁字褲」操肌過程曝光

記者黃庠棻／台北報導

臺灣首部二戰懸疑劇集《聽海湧》在台北電影節舉行首映後好評如潮，不只映後現場爆出熱烈掌聲，隔日在網路上出現多篇映後感想文章，全都給予正面肯定。長年深耕於影視作品的藍祖蔚觀影後寫下「從語言、選角、美術考據、場面調度與剪接，《聽海湧》的視野與格局說明了臺灣人既不缺席歷史，比起國際也絕不遜色的企圖與決志。」

▲《聽海湧》黃冠智、朱宥丞、吳翰林。（圖／公視提供）

▲《聽海湧》在台北電影節舉行首映後好評如潮。（圖／公視提供）

《聽海湧》描寫了昭和17年（1942）時， 日本從殖民地臺灣大量徵召青年前往北婆羅洲，替日軍監看戰爭中捕獲的盟軍戰俘；這些臺籍戰俘監視員們，捲入了一場冷血屠殺，被盟軍檢察官指控犯下「虐待戰俘」的罪行。有些人因此再也沒有機會回到臺灣，有些人回來了，卻不再開口提起島上發生的事。

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▲《聽海湧》黃冠智、朱宥丞、吳翰林。（圖／公視提供）

▲《聽海湧》描述了罕見的二戰題材。（圖／公視提供）

罕見二戰題材的《聽海湧》，找來吳翰林、黃冠智和朱宥丞主演，三人在片中飾演的新海三兄弟，正是後來被控「虐待戰俘」離開臺灣赴南洋的戰俘監視員。今（4）日釋出最新預吿，三兄弟在戰俘營宿舍內穿著「丁字褲」和「吊嘎」，展現三人為該劇練出的結實線條，朱宥丞回憶在日本共同生活時「每天起床之後會先跑步15分鐘、跳繩10分鐘，再練核心、仰臥起坐或伏地挺身，每天做不同的動作鍛鍊體能。」原來這些課程都是自詡為「健身教練」的黃冠智細心安排，三人才能在短短的畫面中展露最佳狀態。

▲《聽海湧》黃冠智、朱宥丞、吳翰林。（圖／公視提供）

▲《聽海湧》黃冠智、朱宥丞、吳翰林。（圖／公視提供）

▲《聽海湧》黃冠智露出結實身材。（圖／公視提供）

吳翰林、黃冠智和朱宥丞在《聽海湧》最新預告裡，朱宥丞一片漆黑的林間盯哨時感到不安，吳翰林在樹林間對著朱宥丞說「你聽，聽著海湧聲，就想著我們還在臺灣，還在海膽洞裡摸海膽。」透過這幾句話安撫小弟，同時勾起思鄉之情。吳翰林透露拍攝現場根本聽不到海浪聲，「那是最充滿想像力的時候，我感受到小弟的害怕、但又看見他因為海湧聲而露出天真無邪的笑容，小弟安心、我也放心了。」本劇自8月17日起，每週六晚上9點在公視頻道、Hami Video電視館播出，晚上10點公視+、MOD與Hami Video影劇館上架

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聽海湧, 吳翰林, 黃冠智, 朱宥丞

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