小姊妹遭母誘騙溺亡　張齡予狠批「人渣」：孩子不是財產！

記者蔡宜芳／綜合報導

新北3日驚傳一起2女童遭母親誘騙溺亡的悲劇，同樣身為媽媽的主持人張齡予，4日對此有感而發，表示完全無法理解，更痛批加害者欺負孩子是「人渣」。

▲新北狠母帶2女兒到新店碧潭渡船頭，以拍照為由騙孩子下水。（圖／記者陳以昇攝）

34歲的簡姓女子因和婆婆發生口角，長期累積的不滿爆發，2日帶著分別為10歲、9歲的兩個女兒到碧潭，並以拍照為由，誘騙孩子站到水中，最終眼睜睜看著兩個女兒被水流沖走溺斃。

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對此，張齡予4日於社群發文，她認為，孩子要養到9歲、10歲是一件很不容易的事情，無法理解母親怎麼忍心親手毀掉孩子的美好人生。張齡予表示，即使真的不想養育孩子，也有很多其它的方法可以選擇，「該有的努力做過了嗎？卻選擇欺負如此信任你的孩子，孩子竟然是被自己最信任的人害死。」

▲張齡予育有一個兒子。（圖／翻攝自Facebook／張齡予）

張齡予強調，孩子不是財產，而是一條寶貴的性命，即便周遭的環境都需要進行檢討，但她認為加害的母親完全不值得被原諒，張齡予更氣憤說道：「身為母親完全無法同理人渣！」引網友紛紛贊同表示「真的令人痛心」、「大人的事，本就不該讓孩子來承受」、「很多人想要小孩卻是沒辦法，有小孩的卻是這樣殺害自己小孩，這怎麼下得了手」。

▲網友的看法。（圖／翻攝自Facebook／張齡予）

【張齡予全文】

小姐妹的遭遇讓人心痛

心痛而不解

孩子養到九歲十歲是多麼不容易的事

怎麼會捨得親手毀掉她們的美好人生

欺負比自己弱小的人獲得自尊心的滿足/報復？

真的不想養其實也有很多方法

該有的努力做過了嗎？

卻選擇欺負如此信任你的孩子

孩子竟然是被自己最信任的人害死

孩子不是財產 是一條寶貴的性命

即便周遭的環境都要檢討

但加害的母親不值得原諒

身為母親完全無法同理人渣