ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

小姊妹遭母誘騙溺亡　張齡予狠批「人渣」：孩子不是財產！

記者蔡宜芳／綜合報導

新北3日驚傳一起2女童遭母親誘騙溺亡的悲劇，同樣身為媽媽的主持人張齡予，4日對此有感而發，表示完全無法理解，更痛批加害者欺負孩子是「人渣」。

▲新北狠母帶2女兒到新店碧潭渡船頭，以拍照為由騙孩子下水，案發現場曝光。（圖／記者陳以昇攝，下同）

▲新北狠母帶2女兒到新店碧潭渡船頭，以拍照為由騙孩子下水。（圖／記者陳以昇攝）

34歲的簡姓女子因和婆婆發生口角，長期累積的不滿爆發，2日帶著分別為10歲、9歲的兩個女兒到碧潭，並以拍照為由，誘騙孩子站到水中，最終眼睜睜看著兩個女兒被水流沖走溺斃。

[廣告]請繼續往下閱讀...

對此，張齡予4日於社群發文，她認為，孩子要養到9歲、10歲是一件很不容易的事情，無法理解母親怎麼忍心親手毀掉孩子的美好人生。張齡予表示，即使真的不想養育孩子，也有很多其它的方法可以選擇，「該有的努力做過了嗎？卻選擇欺負如此信任你的孩子，孩子竟然是被自己最信任的人害死。」

▲▼小姊妹遭母誘騙溺亡　張齡予狠批「人渣」。（圖／翻攝自Facebook／張齡予）

▲張齡予育有一個兒子。（圖／翻攝自Facebook／張齡予）

張齡予強調，孩子不是財產，而是一條寶貴的性命，即便周遭的環境都需要進行檢討，但她認為加害的母親完全不值得被原諒，張齡予更氣憤說道：「身為母親完全無法同理人渣！」引網友紛紛贊同表示「真的令人痛心」、「大人的事，本就不該讓孩子來承受」、「很多人想要小孩卻是沒辦法，有小孩的卻是這樣殺害自己小孩，這怎麼下得了手」。

▲▼小姊妹遭母誘騙溺亡　張齡予狠批「人渣」。（圖／翻攝自Facebook／張齡予）

▲網友的看法。（圖／翻攝自Facebook／張齡予）

【張齡予全文】

小姐妹的遭遇讓人心痛
心痛而不解
孩子養到九歲十歲是多麼不容易的事
怎麼會捨得親手毀掉她們的美好人生
欺負比自己弱小的人獲得自尊心的滿足/報復？
真的不想養其實也有很多方法
該有的努力做過了嗎？
卻選擇欺負如此信任你的孩子
孩子竟然是被自己最信任的人害死
孩子不是財產 是一條寶貴的性命
即便周遭的環境都要檢討
但加害的母親不值得原諒
身為母親完全無法同理人渣

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

推薦閱讀

夜市排小吃「突被曾國城插隊」！她怒PO網公審掀戰　製作單位道歉了

夜市排小吃「突被曾國城插隊」！她怒PO網公審掀戰　製作單位道歉了

孫安佐「改名了」：以前比較天真！朱姓經紀人遭開除　1事踩他底線拆夥

孫安佐「改名了」：以前比較天真！朱姓經紀人遭開除　1事踩他底線拆夥

汪建民驚罹肺腺癌四期　已擴散到腦部

汪建民驚罹肺腺癌四期　已擴散到腦部

江坤俊老婆對外挺夫「其實私下氣炸」！　隱忍護28年婚姻心酸內幕曝

江坤俊老婆對外挺夫「其實私下氣炸」！　隱忍護28年婚姻心酸內幕曝

李芷婷直播「無罩激凸入鏡」狂收噁訊息　錯愕：不穿不是什麼大事

李芷婷直播「無罩激凸入鏡」狂收噁訊息　錯愕：不穿不是什麼大事

孫安佐還原米砂墮胎真相「認了是快槍俠」！　第一次全說了...對象是她

孫安佐還原米砂墮胎真相「認了是快槍俠」！　第一次全說了...對象是她

名醫江坤俊與護理師曖昧　太太終於吐16字談現況

名醫江坤俊與護理師曖昧　太太終於吐16字談現況

妹失控遭陸女友賞巴掌！花光爸上百萬　薔薔無奈認斷聯：不要助紂為虐

妹失控遭陸女友賞巴掌！花光爸上百萬　薔薔無奈認斷聯：不要助紂為虐

孫安佐SWAG首戰孫鵬也來了！　爆父子和解內幕「符水不是我爸放的」

孫安佐SWAG首戰孫鵬也來了！　爆父子和解內幕「符水不是我爸放的」

孫安佐SWAG肉搏戰陳沂！　直問「有沒有性幻想過我」她曝真實心聲

孫安佐SWAG肉搏戰陳沂！　直問「有沒有性幻想過我」她曝真實心聲

曾國城遭爆夜市插隊「網怒PO文公審」！　無奈發聲了：別搞得口誅筆伐的

曾國城遭爆夜市插隊「網怒PO文公審」！　無奈發聲了：別搞得口誅筆伐的

陳意涵遊法「服務生上錯菜還發脾氣」　節目直接公開餐廳名避雷

陳意涵遊法「服務生上錯菜還發脾氣」　節目直接公開餐廳名避雷

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

夜市排小吃「突被曾國城插隊」！她怒PO網公審掀戰　製作單位道歉了

孫安佐「改名了」：以前比較天真！朱姓經紀人遭開除　1事踩他底線拆夥

汪建民驚罹肺腺癌四期　已擴散到腦部

江坤俊老婆對外挺夫「其實私下氣炸」！　隱忍護28年婚姻心酸內幕曝

李芷婷直播「無罩激凸入鏡」狂收噁訊息　錯愕：不穿不是什麼大事

孫安佐還原米砂墮胎真相「認了是快槍俠」！　第一次全說了...對象是她

名醫江坤俊與護理師曖昧　太太終於吐16字談現況

妹失控遭陸女友賞巴掌！花光爸上百萬　薔薔無奈認斷聯：不要助紂為虐

孫安佐SWAG首戰孫鵬也來了！　爆父子和解內幕「符水不是我爸放的」

孫安佐SWAG肉搏戰陳沂！　直問「有沒有性幻想過我」她曝真實心聲

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

張齡予

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 歐陽靖3歲兒被女同學告白！　天真對話逗樂她：太有愛了吧？
  2. 黃冠智剃平頭身材變超狂！　只穿「一片布丁字褲」操肌過程曝光
  3. 王淨鬼樣嚇壞記者！驚喊：不要看我　張榕容「大法師下腰」頭撞軌道
  4. 《綜藝一級棒》CP被拱結婚！　李子森、杜忻恬絕美婚紗照曝光
  5. 郭書瑤海邊拍3張奇爬照「穿超辣」！　認證攝影師懂拍…網讚：太兇
  6. 野生崔智友「淡妝0遮掩」現身日本街道！　49歲真實狀態曝光
  7. 林心如8歲愛女「身高是全班最高」　曝她才藝…原來是遺傳星媽
  8. 小姊妹遭母誘騙溺亡　張齡予狠批「人渣」：孩子不是財產！
  9. 告五人奪金曲年歌竟被罵翻！　認了「有看到」正面回應：路還很長
  10. 宇宙人小玉挑戰「日本獨自露營」　悲喊：會這麼殘忍嗎

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366