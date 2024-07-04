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鄰居墜樓在院子算凶宅？陳庭妮化身「專業房仲」2點解惑

記者許逸群／台北報導

靈異職人輕喜劇《幸福房屋事件簿》以單元劇形式，描述陳庭妮及蔡凡熙化身無敵房仲，專門處理凶宅相關的疑難雜症。在最新的劇情中，得知有人輕生墜樓在客戶的庭院中，陳庭妮立刻發揮角色的專業知識，協助化解該屋成為「凶宅」可能，讓一旁的搭檔蔡凡熙相當佩服。

▲靈異職人輕喜劇《幸福房屋事件簿》。（圖／逆光電影股份有限公司提供）

▲陳庭妮在劇中展現「專業房仲」的能力。（圖／逆光電影股份有限公司提供）

最新一集中有驚駭意外事件，陳庭妮深夜接到「小山」許宸瑒來電，得知小山姊姊的樓上鄰居夫妻發生口角，女方想不開跳樓，竟墜落在姊姊家的院子內。陳庭妮帶著蔡凡熙趕來協助處理，熟練背出內政部對於凶宅認定的法規，建議說：「不能從正門運送遺體，不能讓死者家屬進入屋內辦法事。」以此降低屋子被定義為凶宅的可能性。

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▲靈異職人輕喜劇《幸福房屋事件簿》。（圖／逆光電影股份有限公司提供）

▲蔡凡熙在劇中對陳庭妮有好感。（圖／逆光電影股份有限公司提供）

蔡凡熙看到心儀的「安琪姐」陳庭妮如此可靠，也決定發奮向上，直呼：「我要充實自己，安琪姐太強了，我不想在她旁邊像個白痴。」蔡凡熙心裡眼裡都是陳庭妮，但劇中的陳庭妮只看得見副總丁春誠的溫柔體貼，且進展火速，本集還將上演浪漫雨中吻戲，不過，這場辦公室戀情卻在最後出現意想不到的大轉折。

▲靈異職人輕喜劇《幸福房屋事件簿》。（圖／逆光電影股份有限公司提供）

▲陳庭妮與丁春誠上演雨中吻戲。（圖／逆光電影股份有限公司提供）

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幸福房屋事件簿, 陳庭妮, 蔡凡熙

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