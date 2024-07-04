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王俊凱剛提名百花獎「新片突撤檔」　網瘋傳5原因…孤兒題材踩雷

記者陳芊秀／綜合報導

大陸男星王俊凱是偶像團體「TFBOYS」隊長，近年轉型戲劇、電影圈，近日憑電影《萬里歸途》入圍第37屆大眾電影百花獎。而他最新主演電影《野孩子》原本預計10日上映，昨日（3）剛宣布定檔，同日晚間突然發聲明撤檔，預售票開賣不到半天全面喊卡。

▲▼王俊凱《野孩子》定檔當天遭撤檔。（圖／翻攝自微博）

▲王俊凱《野孩子》3日宣布定檔10日上映，不料當天突宣布撤檔。（圖／翻攝自微博）

據《野孩子》片方聲明，電影因為「後期進度」原因，取消7月10日上映的安排，並且向所有人員表達歉意，由於預售票已經開賣，未來會協調票務單位，妥善處理退票、退款相關事宜，最後聲明提到「相信我們一定會再見」。

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▲▼王俊凱《野孩子》定檔當天遭撤檔。（圖／翻攝自微博）

▲《野孩子》宣布撤檔，理由是「後期進度原因」。（圖／翻攝自微博）

《野孩子》改編自大陸真實社會事件「流浪孩子」，當時一名21歲被父母遺棄的青年，靠偷盜來養活同樣被遺棄的小孩，電影由殷若昕執導。故事描述當小偷的哥哥「馬亮」，因緣巧合遇見了孤兒弟弟「軒軒」，雖然沒有血緣，因為命運相似組成小家庭，然而一群不速之客打破了平靜的生活，哥哥決定不惜一切保護弟弟。

▲▼王俊凱《野孩子》定檔當天遭撤檔。（圖／翻攝自微博）

▲《野孩子》描述當小偷的男主角，照顧沒有血緣的「孤兒」弟弟。（圖／翻攝自微博）

而《野孩子》突然宣布撤檔，引發外界揣測。陸網瘋傳5個版本，第一版本是有人稱電影沒過審，但是大陸電影需得過審才能定檔。第二版本是有人質疑是美化偷盜行為，故事太露骨不適合未成年觀眾，因為大陸電影沒有分級制度。第三版本是有人懷疑是「事實孤兒」題材碰觸到政治敏感，「他偷金子，他有罪，他偷麵包，社會有罪」、「祖國這麽繁榮富強 怎麽會允許還會有這樣的事發生呢」。第四個版本是故事原型人物不同意，不過電影拍攝時曾獲得承辦真實事件的警察肯定；第五個版本是預售票房不如預期。網傳原因眾說紛紜，片方則僅強調「後期原因」。

▲▼王俊凱《野孩子》定檔當天遭撤檔。（圖／翻攝自微博）

▲陸網揣測《野孩子》題材踩雷。（圖／翻攝自微博）

▲▼王俊凱《野孩子》定檔當天遭撤檔。（圖／翻攝自微博）

▲網友留言質疑電影題材。（圖／翻攝自微博）

大陸電影今年頻頻宣布撤檔 。《野孩子》從宣布定檔、發售預售票、撤檔都在同一日，讓原本跟著動員支持的粉絲相當錯愕。電影預售開放11小時，預售票房突破500萬人民幣（約2241萬台幣）。

▲▼王俊凱《野孩子》定檔當天遭撤檔。（圖／翻攝自微博）

▲《野孩子》預售開放不到12小時，票房500萬人民幣（約2241萬台幣）。（圖／翻攝自微博）

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