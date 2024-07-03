安芝儇大巨蛋首秀「膝蓋全瘀青」　累吐真實心聲：全是血汗淚

記者劉宛欣／綜合報導

韓籍啦啦隊女神安芝儇是台鋼「Wing Stars」的成員之1，平時經常透過各個社群以照片、影片方式分享應援日常，日前她在YouTube上分享前往大巨蛋表演的幕後花絮影片，當天的她身穿訂製的改良版韓服，跳起了IVE〈HEYA〉，下台後對著鏡頭記錄了表演圓滿結束的心情，直言「啦啦隊看似光鮮亮麗，但背後都是血汗和血淚」。

▲安芝儇在台灣受到許多粉絲支持與喜愛。（圖／翻攝Instagram／husmallwhite）

安芝儇為了6月22日在大巨蛋的首場秀，自5月就開始練習，訂製韓服和扇子，為了呈現最完美的演出，練到膝蓋全是瘀青，但她在台上依然敬業地保持笑容，以俐落的專業舞蹈與迷人魅力完成了演出，應援結束後，她滿身大汗地抱著粉絲送的禮物，走回休息室拍攝下了心情，因為隔天要繼續表演，她沒辦法休息，回飯店還需要繼續練習。

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▲安芝儇在YT上傳VLOG分享幕後花絮。（圖／翻攝Instagram／husmallwhite）

安芝儇透露心聲表示：「大家要知道啦啦隊好像都很光鮮亮麗，但那些背後都是血汗和血淚。」通常每次比賽結束都是滿身大汗地回到家，她直言「也滿有成就感的，所以我才跳了這麼久沒放棄，但是現在體力有點跟不上，有點擔心」，表達了對工作的熱愛。