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《嘎啦》劇組遇集體中邪「宛如大法師」　3人被上身喊抓交替

記者蕭采薇／台北報導

結合邪教、惡靈附身、祭典等恐怖元素的電影《嘎啦》，敘述敢死探險小隊進入鬧鬼渡假村進行直播壯膽活動遭遇一連串怪事。知名特效化妝師儲榢逸，以演員藝名「儲旭」在片中飾演敢死探險小隊的一員天仁，拍攝期間在工作室有3個人遇集體中邪。

▲《嘎啦》敢死探險小隊進入鬧鬼渡假村進行直播壯膽活動遭遇一連串怪事。（圖／CATCHPLAY提供）

▲《嘎啦》神秘傳道士的阢牟哈邪術祭壇。（圖／CATCHPLAY提供）

儲旭同時擔任本片的特殊化妝師，並為戲胖10公斤。拍攝期間，他就遇到工作室裡3人集體中邪，身體變成大法師般，所有人都被嚇到不敢出聲，他形容：「他們就突然跳起來，大喊要抓交替！」

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▲《嘎啦》敢死探險小隊進入鬧鬼渡假村進行直播壯膽活動遭遇一連串怪事。（圖／CATCHPLAY提供）

▲電影《嘎啦》中紅色斗篷邪教徒。（圖／CATCHPLAY提供）

同時擔任了男主角「天仁」和特效化妝師的角色，儲旭表示這次的經驗相當難忘，他說：「人生第一次吊鋼絲，而且還要同時帶著特效妝容演出哭戲，讓我深刻體會到演員和幕後工作人員的辛苦，也讓我對電影製作有了更全面的認識，非常感謝導演和劇組給我這個機會，讓我能夠在《嘎啦》中挑戰自己，展現不同於以往的面貌。」

▲《嘎啦》敢死探險小隊進入鬧鬼渡假村進行直播壯膽活動遭遇一連串怪事。（圖／CATCHPLAY提供）

▲電影《嘎啦》敢死探險小隊進入鬧鬼渡假村，直播壯膽遭遇一連串怪事。（圖／CATCHPLAY提供）

《嘎啦》中的詭異故事是發生在度假村，同為探險小隊一員的演員李恩也透露「有在片場看到鬼」，他回憶在度假村廢棄游泳池區看到膚色像屍體的白衣人對著他笑，笑到像是「裂嘴女」，嚇得令他直呼：「再也不敢拍恐怖片了！」《嘎啦》將於7月19日在台上映。

 

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