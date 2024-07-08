獨家贈獎／金喜善幸福婚姻是假的？　ETtoday送你《我們，家》親簽

記者吳睿慈／綜合報導

黑色幽默懸疑韓劇《我們，家》由金喜善、李慧英兩位演技派女星聯手主演，她們為母則強，卻一步步掉入「神秘魔女」李世娜（妍雨飾演）設下的陷阱之中，衝擊性的秘密慢慢浮出水面，為了保護家庭不被瓦解，婆媳倆聯手對抗處於暗處的李世娜，戲劇越接近尾聲越刺激，6月底在韓迎來大結局後，龍華偶像台緊接著在7月20日播出，《ETtoday》為讀者謀福利，凡參加活動即有機會獲得偶像親簽。

▲▼金喜善原本有著幸福美滿的家庭，直到神秘女子出現，她才漸漸發現老公、兒子、公公的秘密。（圖／龍華偶像台提供）



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金喜善在《我們，家》飾演知名的家庭問題諮詢師盧英媛，她為觀眾解答家庭失和、大大小小疑難雜症，自己同時擁有幸福美滿的婚姻生活，直到一名神秘女子李世娜（妍雨飾演）出現，露出詭異笑容提問「妳對妳的家人都了解嗎」，自此後她開始收到神秘簡訊、包裹，一張充滿謎團的照片為她的家人寫下數字，正當感到疑惑時，卻收到了公公離奇死亡的消息。

▲▼金喜善與婆婆李慧英攜手辦案。（圖／龍華偶像台提供）



公公突然猝逝，盧英媛卻在喪禮上看到該名神秘女子現身，接著傳來丈夫外遇疑似輕生的消息，她與婆婆洪思江（李慧英飾演）互看彼此不順眼，但為了保護家庭，婆媳關係也在追查真相的過程中慢慢修復，隨著兩人抽絲剝繭謎團，才發現一家人全是秘密。

▲金喜善與「弟弟」黃燦盛上演可愛的姐弟鬥嘴模式。（圖／龍華偶像台提供）



本劇除了有金喜善飆演技，她與弟弟2PM黃燦盛的姊弟情誼為懸疑戲劇帶來輕鬆效果，姊弟倆上演真實鬥嘴情節，身為家人相看兩厭，卻又是彼此最堅固的依靠。另一方面，李慧英飆演技，將厭世、冷漠感人設展現得淋漓盡致，與金喜愛截然不同的母愛之情，辦案方式果斷，讓觀眾看得過癮。

▲妍雨飾演「李世娜」完美詮釋反社會型人格障礙症。（圖／龍華偶像台提供）



還有「神秘女子」李世娜由偶像MOMOLAND出身的妍雨所飾演，完美詮釋反社會型人格障礙症，對於姊姊的愛過於執著，親手燒死父母，如今把茅頭指向看起來婚姻幸福的盧英媛身上，逐一破壞對方建立裡起來的美好家庭，《我們，家》越接近戲劇尾聲越好看，觀眾回饋熱烈「越看越好看」、「每個演員都很會演」、「看他們飆演技太過癮」，本劇7月20日起週末晚間九點於龍華偶像台MOD353全台首播。

▲ETtoday為粉絲謀福利，送出《我們，家》親簽海報與拍立得。（圖／龍華偶像台提供）



《ETtoday》為粉絲謀福利，只要參加「星光雲APP贈獎抽《我們，家》親簽」，就有機會獲得金喜善拍立得乙張、金南喜拍立得兩張、主角親簽海報乙張，以及魯水晶老師教授的EZ Course韓語線上課程「韓語40音不會怎麼行」兩套，收看韓劇學韓文，喜愛戲劇《我們，家》的粉絲朋友們絕對不能錯過！

【步驟1】 下載《ETtoday星光雲》App （點我下載）。

【步驟2】 開啟《ETtoday星光雲》App，點選下方活動入口； 進入星光雲APP【《我們，家》主演們親簽禮物】贈獎活動，填留資料，馬上行動！

▲▼【獨家贈獎／ETtoday送你《我們，家》親簽】。（圖／娛樂中心製圖）





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【星光雲APP贈票_活動內容】

◎活動時間：2024/7/8（一）12:00～7/12（五）18:00

◎得獎獎項：《我們，家》金喜善拍立得1張、金南喜拍立得2張、簽名海報1張、EZ Course韓語線上課程-魯水晶老師「韓語40音不會怎麼行」2套

◎活動方式： 活動小組隨機抽出6位中獎者。

※ 活動小組將會於7/13（六）在本篇新聞稿內公告中獎名單，並以 E-mail 通知活動得獎者，請記得至「會員設定」內填妥完整及正確的會員資料（尤其是連絡電話及信箱，請務必確認正確喔！若填錯，以致於聯絡不到，那就太可惜了）。詳細演唱會規則及辦法，請見活動頁詳述。

【注意事項】

※中獎者請至ETtoday現場領取。

※簽名贈品請勿作為任何商業利益用途使用。

※若發現簽名贈品在網路上販賣，ETtoday將採取法律責任追訴權。

※ETtoday保有本贈獎活動相關內容異動之權力。