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賴薇如求子不成拚代孕！做試管竟子宮外孕…新家備寶寶房間陷沮喪

【獨家】【備孕當媽咪】做試管竟子宮外孕　賴薇如求子不成拚代孕

▲賴薇如備孕多年，積極拚生子，不管是試管嬰兒或是人工受孕，雙管齊下，至今仍未成功。（圖／翻攝自賴薇如臉書）

圖文／鏡週刊

39歲的賴薇如與老公邱樂偉今年1月結婚後，積極拚做人，也坦言早在交往階段，就已開始備孕。這幾年她為了生小孩，經常往婦產科跑，3個月前嘗試試管嬰兒，竟碰上機率極小的子宮外孕，讓極度沮喪的她也興起了找代理孕母的念頭。

【獨家】【備孕當媽咪】做試管竟子宮外孕　賴薇如求子不成拚代孕

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▲賴薇如曾嘗試試管嬰兒，竟碰上機率極小的子宮外孕，讓她相當沮喪與失望。（圖／翻攝自賴薇如臉書）

賴薇如原本希望在40歲之前拚出第1胎，讓人生更完整，因此除了和老公積極做人外，也努力做試管，更曾聽信偏方在下午「做人」，沒想到依舊失敗，她曾害羞透露，老公體力很好，精子活動力也不錯，但就是沒能成功受孕。

【獨家】【備孕當媽咪】做試管竟子宮外孕　賴薇如求子不成拚代孕

▲賴薇如（左）與老公邱樂偉（右）相戀7年，兩人年初登記結婚。（圖／翻攝自賴薇如臉書）

試管失敗　動念找代孕

據賴薇如閨密向本刊透露，賴薇如很想要個小孩，但是備孕太久，讓她直呼太累了，加上看到同屬七朵花的好友趙小僑一路走來的求子之路，歷經千辛萬苦，充滿了血與淚，讓同為女人、並曾嘗試人工受孕而失敗的她感嘆「太辛苦」。

【獨家】【備孕當媽咪】做試管竟子宮外孕　賴薇如求子不成拚代孕

▲看著趙小僑（後排右）的求子之路充滿艱辛，賴薇如（前排左）感嘆要生個小孩好難。（圖／翻攝自賴薇如IG）

其實賴薇如早在35歲時就聽從趙小僑的建議先凍卵，以備不時之需，如今她雖因凍卵讓當媽媽的機率大增，但在試過人工受孕與試管嬰兒雙管齊下皆失敗後，讓她開始有了尋找代理孕母的念頭。只是台灣《人工生殖法》相關法令仍在修定，代理孕母也還有爭議，不少人都只能在國外進行，而賴薇如也積極參考各界說法，想赴美試試。

用品備足　只缺個寶寶

之前賴薇如曾在臉書透露，自己在家整理未來寶寶的房間，她寫著：「新家有一間房是為了他／她準備的，我相信我未來的小孩會很幸福，（我都這樣呼喊他們，希望他們睜大眼睛投胎，不要去找虐童的爸媽。）」且身邊好友也都會送上寶寶產品，多到讓賴薇如直呼：「好像我真的有一個小孩。」後來朋友們還想送寶寶的用品，賴薇如指自己不缺任何東西，唯一缺的就是一個「真正的嬰兒」，聽得出她對無法順利懷孕感到沮喪且難過。

最近賴薇如放下工作，和老公前往法國度假1個月，她認為在身心靈愉悅的狀態下，或許能自然成功受孕。據她的閨密透露，如果赴法度假仍無法「做人」成功，返台後就會開始尋求代理孕母幫助。

【獨家】【備孕當媽咪】做試管竟子宮外孕　賴薇如求子不成拚代孕

▲賴薇如（右）與古曜威（左）合夥投資披薩店，在西門町盛大開幕。（圖／翻攝自此拾此客PIZZA店）


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