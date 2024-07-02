明晚將與陳沂SWAG合體！　孫安佐超嗨IG曬「試槍片」預告

記者劉宛欣／綜合報導

孫鵬、狄鶯的兒子孫安佐因攜帶瓦斯火槍前往信義區，涉嫌違反《槍砲彈藥刀械管制條例》，最後以30萬元交保。話題滿滿的他，證實將要在7月3日晚間登入成人平台SWAG和陳沂合體直播，尺度內容掀起外界關注，SWAG方則透露任何話題都可以聊，只有避談在泰國「下蠱」一事。他2日也親自透過Instagram預告宣傳，還附上了測試槍枝的影片，似乎打算在直播大展身手。

▲孫安佐將與陳沂在SWAG合體。（圖／翻攝自孫安佐、陳沂Instagram）

孫安佐2日透過Instagram連發好幾個限時動態，先是透露7月3日晚上7點半要在SWAG直播，後經窗口提醒，更正時間為晚上9點半，並且標註了SWAG的官方帳號，親自宣傳直播也讓廣大網友相當好奇他將在直播上展現出什麼樣的內容。

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▲孫安佐親自宣傳直播。（圖／翻攝自孫安佐Instagram）

據悉，孫安佐接到SWAG邀約馬上就答應，價碼雖然沒達到陳沂的6位數，但已經相當滿意金額，與SWAG開會時，孫安佐配合度極高，各種話題都願意談，唯一禁忌就是不願多談在泰國被下蠱的事情。陳沂日前才喊話「孫安佐要來上SWAG嗎？可以合法光屁屁喔！」擁有健美身材的孫安佐從不避諱展現，陳沂屆時預計問許多辛辣的問題，包括性愛經驗、初夜、使用道具等等，更可能會提到先前風波。