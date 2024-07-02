《誰是被害者2》大魔王身份曝光！蘇慧倫曝2困難：進入角色很痛苦

記者黃庠棻／台北報導

台劇《誰是被害者》相隔4年推出第2季，6月中旬上線後討論熱潮不斷，觀眾紛紛都在熱議手段殘忍驚悚的奪器官連環殺人案真兇，隨著真相浮出水面，最後大魔王的身分也跟著揭曉，原來是由蘇慧倫飾演的法醫薛欣寧。

▲《誰是被害者2》大魔王身份曝光。（圖／Netflix提供）

睽違12年演戲，蘇慧倫一回歸就飾演劇中大魔王，從冷靜沈著的法醫，到最後反轉為命案連續殺人犯、殘忍行兇的反差形象驚豔眾人，讓全網崩潰直呼「沒想到兇手居然是薛法醫」、「蘇慧倫好會演！把一位母親偏執的愛詮釋的太好了」。

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▲蘇慧倫演技讓觀眾起雞皮疙瘩。（圖／Netflix提供）

對此，蘇慧倫坦言「感謝大家看到的是薛欣寧，不是蘇慧倫，跳開角色再來看，更讀懂了劇中的每個人物，觀眾在觀賞完劇集，都會有自己的解讀，希望我們有觸碰到了那些不被理解的人們的內心，藉此呼吸、重生⋯⋯。」

▲蘇慧倫演技讓觀眾起雞皮疙瘩。（圖／Netflix提供）

只不過，蘇慧倫也透露進入角色前期真的很痛苦，為了要隱藏她是大魔王，嘗試了各種表演的可能性，也笑說除了角色表演以外，另一個難就是戲上檔前的宣傳「什麼都不能說」，萬一不小心暴雷線索，就會影響觀眾看戲的心情。