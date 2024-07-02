記者田暐瑋／綜合報導

知名大馬百萬網紅「Jeff & Inthira」當初因為互整對方爆紅，結婚後生下一子一女，目前以拍攝育兒影片為主力，日前夫妻倆透露8個月大的兒子罹患扁頭症，為此必須戴頭盔接受頭型矯正，醫生建議必須矯正4至5個月的時間，一天至少要配戴20至23個小時。

▲Jeff & Inthira兒子罹患扁頭症。（圖／翻攝自YouTube／Jeff & Inthira）



Jeff & Inthira於2023年11月生下兒子，隨著兒子越長越大，意外發現兒子的後腦勺相當扁平，夫妻倆靠後天按摩也無濟於事，最終決定求助專業治療，有時即使睡眠姿勢調整得當，也難以達到理想的頭型，經過醫師檢查後，確定兒子有扁頭症，雖然不影響孩子的發育，但美觀上讓人擔憂，必須透過頭盔來進行矯正。

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▲Jeff & Inthira兒子罹患扁頭症。（圖／翻攝自YouTube／Jeff & Inthira）



醫師表示，小孩子的頭骨在剛出生幾個月時是最軟的，容易因為壓力改變頭型，如果不趁小矯正，長大後就會定型，而容易造成扁頭症的原因是：長時間仰臥、頭部保持同一姿勢、頭部偏向同一方向，矯正頭盔的設計是為了在孩子的頭部後側增加空間，從而促進頭部向更均勻的形狀發展，矯正過程需要持續4到5個月，期間孩子需每天佩戴頭盔達到20至23小時，以確保最佳治療效果。

▲Jeff & Inthira兒子罹患扁頭症。（圖／翻攝自YouTube／Jeff & Inthira）