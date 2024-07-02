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蜆仔竟是百大直播主驚人月收入曝光　預約台版三上悠亞度餘生

記者葉文正／台北報導

「暖場天王」蜆仔走過喪親之痛，日前現身三立直播主選秀節目《超級帶貨王》，擔任外景主持，賣力為參賽者應援。其實蜆仔斜槓早已跨足直播市場，靠著深厚的主持功力，在17直播中穩居前百大主播主，更是男主播中名列前茅的人氣王。

▲蜆仔走出陰霾打造「蜆仔哥懂吃懂吃」單元，直播吃爆 為粉絲荷包把關。（圖／大聲公工作是提供）

▲蜆仔走出陰霾打造「蜆仔哥懂吃懂吃」單元，直播吃爆 為粉絲荷包把關。（圖／大聲公工作是提供）

蜆仔透露，17直播擁有數千位直播主，但他長期維持在排行前100名內，尤其在男直播主中排行前3名，每個月靠直播可以穩定進帳6位數。蜆仔直言，自己靠著三大關鍵獲得觀眾喜愛，就是「親和力」、「一視同仁」、「禮貌周到」，讓觀看他直播的粉絲，都能感受到溫暖和喜悅。

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▲蜆仔走出陰霾打造「蜆仔哥懂吃懂吃」單元，直播吃爆 為粉絲荷包把關。（圖／大聲公工作是提供）

▲蜆仔是暖場天王。（圖／大聲公工作是提供）

身為全台知名的「暖場天王」，蜆仔靠著自己的實力和貴人提攜，成功在大陸擁有一席之地，訪問過汪峰、方大同、王心凌等多位大咖，並獲得廠商信賴主持萬人活動，一路走來實屬不易。只是在雙親離世後，蜆仔人生頓失依靠，孤家寡人的他感情沒有寄託，恐慌症發作，每天以淚洗面。加上工作上面臨挫折考驗，讓他沉潛神隱了大半年。

▲蜆仔走出陰霾打造「蜆仔哥懂吃懂吃」單元，直播吃爆 為粉絲荷包把關。（圖／大聲公工作是提供）

▲蜆仔有好人緣。（圖／大聲公工作是提供）

這段時間他觀察直播生態，重整身心狀態，從《超級帶貨王》等工作機會中重新出發。蜆仔透露他重燃斜槓魂，打算開啟事業的第二春，要與連鎖串燒店合作美食單元「蜆仔哥懂吃懂吃」，準備用吃貨功夫帶觀眾大啖燒烤、海鮮，同時為消費者荷包把關。

蜆仔還有意傳承自己的主持和直播經驗給潛力新秀，數十年的演藝資歷讓他能快速掌握觀眾心態和廠商需求，他願意分享這些無價知識，鼓勵所有人都可以嘗試挑戰和突破自我。

除了拚事業，50歲的蜆仔也想為自己找個伴。他不諱言喜歡皮膚白皙的嬌小女孩，讓他可以好好照顧和保護，如果外型近似三上悠亞更棒，打趣期待能與「台灣版三上悠亞」共度下半生。

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