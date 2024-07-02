越南妹認識台男「同房睡1晚」隔天秒結婚！　3原因不嫁越南男：我很怕

記者田暐瑋／綜合報導

40歲的台灣髮型設計師Nick近日耗資70萬元，到越南聯誼後與一名18歲的越南女孩結婚，此舉在網路上引發熱烈討論。台灣新住民媳婦阿將分享跨國婚姻的經過，老公第一次見面就認定她決定結婚，但她猶豫不決希望能好好考慮，當晚兩人就睡在同房間，老公1個舉動打動她的心，也坦言從身邊朋友的經驗，3個原因讓她不敢嫁給越南人。

▲阿將分享和老公認識的過程。（圖／翻攝自YouTube／新聞挖挖哇）



阿將多年前曾上節目《新聞挖挖哇》分享和老公的愛情故事，當初老公認識的台灣朋友有娶越南老婆，因而引薦兩人認識，她透露兩人語言不通，但相遇第一天，老公就表達了想要結婚的意願，只是因為工作繁忙無法長時間休假，希望能趕快結婚把阿將帶回台灣，整個過程極為倉促，讓她很是驚訝不安。

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阿將原本計劃在媒人婆家裡過夜考慮一個晚上，卻遭媒人婆嘲諷「擺架子」，她難過落淚：「為什麼連一天都不讓我考慮。」老公見狀，當下將她拉到自己懷裡緊緊抱住，就是這個舉動讓她卸下心防，「我就覺得這個男人以後可能他會保護我，他會給我幸福，因為我覺得他那個擁抱就是很在意，我很愛我的那種感覺。」

▲阿將分享和老公認識的過程。（圖／翻攝自YouTube／新聞挖挖哇）



最後老公怕阿將跑掉，當晚堅持兩人要睡同一個房間，並保證絕不越界，最後也的確信守承諾，阿將終於點頭答應，隔天就火速結婚。至於為何會嫁給台灣男人？阿將表示很多身邊的朋友都不敢嫁給越南人，最大的3個原因就是：會喝酒賭博、懶散不負責任、外遇打女人，「因為我看多，所以我會害怕。」嫁來台灣多年，她也大讚老公溫柔體貼，「他都會替我想，但是他不會去溝通，不會去商量，他會比較直一點，比較大男人主義一點。」