薔薔妹被綠直播吵架「被女友打巴掌」！火爆場面全播出　4萬人在線看傻

記者田暐瑋／綜合報導

女星薔薔常在影片中和妹妹合體拍片，連帶讓妹妹林嘉珍受到關注。薔妹2日凌晨卻和現任女友疑似因女友出軌開直播爭吵，期間她氣憤狂吼，女友在鏡頭前大哭，並反擊：「我真的很後悔認識妳！」甚至直接打了她一巴掌，吸引了超過4萬人觀看。

▲薔薔和妹妹。（圖／翻攝自薔薔妹妹小紅書）



薔妹2日凌晨在小紅書開直播，當眾控訴女友和其他男人有不正當關係，起因是先前薔薔到上海玩，女友閨蜜傳訊提醒薔妹女友：「她姊（薔薔）看起來挺聰明的，你不要惹他，先陪NIKE（薔妹英文名字）吧。」她氣憤質問：「先陪NIKE，那下一個要陪誰？要我說出來嗎？敢做不敢當？自己做的事還覺得噁心？」

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▲薔薔妹和女友開直播大吵。（圖／翻攝自薔薔妹小紅書）



不只如此，薔妹指出女友的友人出言威脅自己家人安全，嗆女友身邊都是糟糕的人，接著爆料女友是在夜總會上班，常挑富二代下手，「整天騙色騙男人，妳們以為妳們是誰。」兩人越吵越激烈，女友甚至動手打了她一巴掌，大罵：「我真的很後悔認識你！妳去X！」火爆衝突引來4萬人在線收看，雖然一度和好，但最後還是翻臉，最終直播在凌晨3點才告一段落。

▲薔薔妹和女友開直播大吵。（圖／翻攝自薔薔妹小紅書）

