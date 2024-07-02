空運「這台灣水果」回日本！田中千繪悄送驚喜 媽一聽金額：不敢相信

記者潘慧中／綜合報導

日籍女星田中千繪來台發展超過10餘年，工作忙碌之餘，仍不時會與粉絲分享生活點滴。她近日便在社群網站透露，委託水果商空運了一樣水果給家人，結果媽媽得知費用後露出不敢相信的表情。

▲田中千繪委託水果商空運了愛文芒果給家人。（圖／翻攝自Facebook／田中千繪）



田中千繪最近在臉書透露，從未想過台灣的一些水果能空運到日本。她日前便特意為在東京的家人訂購了台灣的愛文芒果，特別愛吃台灣芒果的媽媽收到後非常高興，但也有些不好意思地跟她說：「讓妳破費了。」

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▲▼田中千繪原本一直以為不能寄水果。（圖／翻攝自Facebook／田中千繪）



對此，田中千繪告訴媽媽，這批芒果加空運費總共只花了大約1萬多日圓，「所以妳不用擔心！」媽媽得知後回傳了一個驚訝的表情符號，讓她笑說：「我相信我媽媽以為這麼多顆又是從台灣寄過來的芒果，以她在日本買芒果的概念，肯定會是3萬日圓跑不掉吧！」

▲田中千繪悄送驚喜給日本的家人。（圖／翻攝自Facebook／田中千繪）



田中千繪感謝一位影迷介紹這個空運台灣水果到日本的服務，讓她的家人不用來台也能享受到芒果的幸福滋味，「空運水果寄到日本驚喜成功！我的台灣生活又增加了一個經驗。」

田中千繪臉書全文：

以前想也沒想到

原來台灣的一些水果是可以空運到日本的

今早我東京的家人收到台灣的愛文芒果

特別愛吃台灣芒果的我媽媽高興的不得了

但她同時有點不好意思地跟我說：「還讓妳破費了」

我跟她說：「妳知道這樣多少錢嗎？含空運費

差不多一萬多日圓而已，所以妳不用擔心！」

後來她給我一個表情符號

她應該也連想都不敢相信的意思吧，哈哈

我相信我媽媽以為這麼多顆又是從台灣寄過來的芒果

以她在日本買芒果的概念

肯定會是三萬日圓跑不掉吧！

謝謝上次有一位影迷的介紹

讓我知道這個空運台灣水果的很棒的服務

今年我家人不用來到台灣

就能吃到台灣芒果的幸福滋味

空運水果寄到日本驚喜成功！

我的台灣生活又增加了一個經驗

#日本看花就知道四季的變化

#台灣吃水果就知道四季的變化