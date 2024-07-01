劉家昌隔半年再戰！控甄珍「收買北京公安」喊話中紀委：護中國尊嚴

記者劉宛欣／綜合報導

音樂人劉家昌與前妻甄珍（本名章家珍）、兒子章立衡（舊名劉子千）因財產問題在去年11月槓上，雙方數度隔空交火，時隔半年多，他再度於微博發文開炮，指控甄珍請了知名律師，買通北京當地公安偽造文書，凍結了自己辛苦打拼14年的公司，聲稱活到83歲，只求「死的時候能理直氣壯唱一次〈我是中國人〉」。

▲劉家昌再槓上甄珍與兒子章立衡。（圖／CFP）

劉家昌1日下午在微博發文向中國大陸的的中紀委喊話，自稱做音樂60幾年、作品近3千首，一生的期望是「落葉歸根」，回到祖國建造文化藝術村，整個計畫自14年前界在香港開始，為了配合政府政策，用家人名字成立了3個空殼公司，之後帶到大陸後改用他的名字獨資登記，離婚後拿掉了家人的名字。

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▲劉家昌發文指控北京公安偽造文書。（圖／翻攝自劉家昌微博）

劉家昌接著指控甄珍「請了北京大律師，其實就是司法黃牛打著北京的旗到了招搖撞騙，一路買通了當地的公安」，聲稱對方謊報公章遺失、偽造文書，由於鷹潭公安「被收買」，衝進公司的會計室沒收了14年來的帳本，將公司暗中凍結，讓他難以接受努力了14年的成果，被一群「貪官汙吏」毀了，悲喊「只能求助中紀委，保護我們中國是有法治尊嚴的國家」

劉家昌最後強調今年自己已經是83歲高齡，別無所求「只希望我死的時候大家再理直氣壯，唱一次 〈我是中國人〉」。