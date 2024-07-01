王星越被爆「謊報年齡、買情趣內衣」3大黑歷史！工作室火速闢謠喊告

記者劉宛欣／綜合報導

大陸男星王星越靠著《墨雨雲間》爆紅，年僅22歲的他不只擁有帥氣臉蛋與高挑身材，還有著超齡的成熟，深受廣大劇迷喜愛。人紅是非多，近日有網友挖出他過去的黑歷史，質疑他謊報年齡，買情趣內衣、每部戲都要炒CP等罪狀，對此，經紀公司歡娛影視火速發出闢謠聲明，揚言會採取法律手段制裁造謠者。

▲王星越靠著《墨雨雲間》爆紅。（圖／翻攝王星越工作室微博）

王星越資料上顯示今年22歲，但有網友挖出他2017年的住院照，病床照上顯示17歲，推算起來今年應該已經24歲，懷疑他謊報年齡，另外，疑似是他的淘寶帳號也被挖出，該帳號關注多家情趣內衣店，還購買了女用情趣內衣，疑似送給當時女友，「王星越qqny （情趣內衣）」）一度登上熱搜第一。

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▲工作室出面闢謠王星越的謠言。（圖／翻攝王星越工作室微博）

至於炒CP罪狀，有網友批評王星越每拍一部戲就要炒作CP，這次與吳謹言合作《墨雨雲間》的幕後花絮中就被批過度親密，過去與其他女星互動也一一被挖出，包括吃沈月便當裡的菜、自稱孔雪兒的正主、坐在田曦薇的大腿上等。

針對種種指控，經紀公司也緊急跳出來保護王星越，發表聲明感謝大眾對王星越的關注與討論，同時指出網路上散布著王星越的謠言，要求發布相關貼文者刪除貼文，並揚言「我司將針對侵權行為採取取證措施，並將採取一切必要法律手段，堅決維護王星越先生的合法權益」。