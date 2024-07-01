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《婆婆2》張書偉前妻亂入婚禮！黃姵嘉變「落跑新娘」走上大街

記者許逸群／台北報導

家庭生活喜劇《我的婆婆怎麼那麼可愛2》劇中，「鷗貴CP」終於排除萬難走進大婚殿堂，就在證詞誓言即將完成時，「前妻」斯蓮（田羽安飾）突然現身婚禮，逼著隱瞞與前妻未離婚的發貴（張書偉飾）不得不在重要關頭說出「反對結婚」，讓小鷗（黃姵嘉飾）難堪，當場穿著新娘禮服逃走！

▲家庭生活喜劇《我的婆婆怎麼那麼可愛2》。（圖／公共電視提供）

▲劇中因張書偉前妻亂入婚禮！黃姵嘉當場成「落跑新娘」。（圖／公共電視提供）

原本有望相互依靠的發貴、小鷗，竟在婚禮最後關頭破裂，鍾欣凌嘆「我覺得小鷗有從第一季到現在，就跟彩香這個角色一起經歷很多風風雨雨，所以他們真的有點像患難見真情，已經超過了婆媳婆媳關係，有點像是忘年之交。」

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黃姵嘉表示除了彩香是小鷗的依靠，還有大美（林筳諭飾），「其實大美也是小鷗一個蠻重要的堅強後盾，她自己面臨結婚生小孩，然後我要面臨要失婚，可能事業也快不保，我們都是在面對人生一個需要再重新去審視的階段，互相扶持是一定的。」

▲家庭生活喜劇《我的婆婆怎麼那麼可愛2》。（圖／公共電視提供）

▲因為前妻亂入，三人的關係變得相當複雜。（圖／公共電視提供）

對於介入發貴和小鷗關係，為何回過頭來擾亂發貴的新生活，田羽安表示：「我覺得有一些彌補心態，也想知道他現在過得好不好，但是就像外表顯現的這個樣子，就是一定要顯現出自己沒事、現在過得很好，就是想把自己過得好像很優雅自在，什麼都無所謂，可是其實心裡很在意，但不會表現出來。」

小鷗和發貴的婚禮破滅，長腿前妻斯蓮直接住進小鷗家，前妻和未婚夫妻竟同居。三人的情緒在同住的荒謬窘境，和小鷗的「三不一沒有」（不哭、不吵、不鬧、沒有負面情緒）政策下顯得格外敏感，發貴會如何解決這個「藕斷絲連」的前任關係，也成了接下來的看點。

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我的婆婆怎麼那麼可愛2, 婆婆, 我的婆婆, 張書偉, 黃姵嘉

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