王心凌「10公斤絕美華服」曝光！　巡演落幕突曝「重磅喜訊」

▲王心凌穿上10公斤全新華服登台。（圖／天晴娛樂提供）



記者翁子涵／台北報導

王心凌「SUGAR HIGH」世界巡迴演唱會，歷經280天，走過29個城市、累計共32場演出，在上週末6月29日的青島站迎來巡演最終場，不僅是甜蜜天后首次在青島開唱，更是王心凌出道20年來第50場個人演唱會，為了紀念最特別的夜晚，王心凌特地換上全新造型，身穿10公斤重的紅色玫瑰長紗裙登場，從吊台登場演唱〈玫瑰的故事〉，讓全場驚呼：「太美了！」

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▲▼王心凌唱跳多首經典夯歌。（圖／天晴娛樂提供）



而先前在演唱甜蜜代表作〈Da Da Da〉時，本來是由三位合音老師帶動全場，一起在副歌大合唱，後來有男性粉絲開始會在「Da Da Da」的段落，突然站起來跟著唱，再瞬間坐下，演變成「打地鼠」式的歌曲應援，演出片段在影音平台曝光後也掀起一波熱潮，而青島站的〈Da Da Da〉，當時應該在台下換裝的王心凌，突然驚喜現身舞台，她表示：「之前一直在影片裡看到大家，今天巡演最終場一定要和大家一起『Da Da Da』。」因此王心凌在換完裝後就提前上台，跟著全場同樂。



歷經32場，走遍29個城市的SUGAR HIGH巡迴演唱會，在每一次演出都能創造不同的驚喜感動瞬間，例如：一秒甜心變辣妹的〈Baby Boy〉椅子舞、〈言不由衷〉的應援式回應、〈SUGAR HIGH〉以美少女動漫姿態登場，封神的〈感情用事〉鑽石雨舞台等，還有每一場點歌環節也是粉絲最期待的段落，每場也都在〈羽毛〉、〈第一次愛的人〉、〈當你〉的大型KTV中結束，留下令人難忘的回憶。

從去年9月開始歷經280天的巡演，許多粉絲在演唱會結束後，在網路上分享自己與SUGAR HIGH的故事，而王心凌在演唱會結束後也表示：「在巡演期間，最重要的是照顧好自己不能生病，印象最深的是每一次亮起的螢光棒和觀眾們在台下幸福快樂的樣子。」演唱會結束時，王心凌也宣佈了SUGAR HIGH 2.0即將在10月與大家見面的好消息。

