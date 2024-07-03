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小孟老師／7月3日星座運勢　魔羯偏財「巨蟹多元得財機會」

文／清水孟國際塔羅小孟老師

魔羯座水瓶座雙魚座
牡羊座金牛座雙子座
巨蟹座獅子座處女座
天秤座天蠍座射手座

【風象星座】

水瓶座

工作：思考展現能量
感情：單身結識異性
財運：錢財有好發展
幸運色：橙色
貴人：雙子
小人：射手

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雙子座

工作：待人有情有理
感情：投入愛人懷裡
財運：進財機會頗多
幸運色：大紅色
貴人：牡羊
小人：天蠍

天秤座

工作：做事細心謹慎
感情：情人間愛意濃
財運：增加多元投資
幸運色：卡其色
貴人：魔羯
小人：雙魚

【土象星座】

魔羯座

工作：企劃獲得肯定
感情：收到愛情禮物
財運：偏財運很不錯
幸運色：咖啡色
貴人：獅子
小人：天秤

金牛座

工作：做事有條有理
感情：體驗美好愛情
財運：易得貴人建議
幸運色：紫色
貴人：巨蟹
小人：水瓶

處女座

工作：獲得長官支援
感情：溫柔體貼關愛
財運：條理分散投資
幸運色：粉紅色
貴人：射手
小人：金牛

【水象星座】

巨蟹座

工作：理性看待事務
感情：遇到心儀對象
財運：多元得財機會
幸運色：咖啡色
貴人：雙魚
小人：牡羊

天蠍座

工作：決策果斷精準
感情：單身者易艷遇
財運：分散獲利風險
幸運色：咖啡色
貴人：金牛
小人：獅子

雙魚座

工作：能力受到重視
感情：單身提升桃花
財運：理財計劃得宜
幸運色：淡藍色
貴人：水瓶
小人：雙子

【火象星座】

牡羊座

工作：工作按部就班
感情：提升自己形象
財運：投資見好就收
幸運色：黑色
貴人：天蠍
小人：處女

獅子座

工作：工作順心順利
感情：得到溫柔呵護
財運：謹慎投資理財
幸運色：淡藍色
貴人：處女
小人：巨蟹

射手座

工作：創意靈活展現
感情：嘴甜獲得信任
財運：減少意外風險
幸運色：玫瑰色
貴人：天秤
小人：魔羯

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

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