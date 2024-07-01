30歲女上班族「口中吐出排泄物」！術後便秘2周　腸全黏成「粽子」

記者顧齊祐／綜合報導

物理治療師葉懿昕近期在《醫師好辣》分享案例，有位30歲的女性上班族因久坐，時常會腰痠，經醫院檢查後才發現，腹內竟長了子宮肌腺瘤，手術回家之後，開始出現便秘的問題，長達兩週沒有進行排便，沒想到最後竟然從口中吐出糞便。

▲物理治療師葉懿昕分享難忘的診治經驗。（圖／翻攝醫師好辣YouTube）

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葉懿昕表示，那位女患者術後沒有辦法吃多，只要吃多就會想吐，「有一天她半夜肚子痛到急診，而且她還吐出咖啡色的，像大便的東西。」潘若迪也不敢置信道：「從來不曉得可以這樣。」

▲節目來賓潘若迪滿臉不敢置信。（圖／翻攝醫師好辣YouTube）



當時醫院幫那位女患者進行檢查時，發現大腸裡全都積滿了糞便，於是開了軟便劑協助她順利排便，沒想到返家之後又5天沒有排泄，醫師便建議那位女患者可以前往復健科進行檢查。

葉懿昕表示：「腸子平常是自律神經控制，它平常都會自己動，可是因為她開刀有疤痕沾黏，皮膚、筋膜、內臟筋膜全部沾在一起，所以腸子彼此好像被『綁粽子』，它會動，可是它動不了，所以便便一直積在這裡。」好在她最後幫助女患者找出了塞住的點，並且按照其腸子的方向慢慢按摩，讓腸子有了活動的空間，順利解決了排便問題。