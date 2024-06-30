王仁甫：我沒失蹤！挑戰蒙古超馬7天250公里完賽…與季芹失聯真相曝

記者陳芊秀／綜合報導

藝人王仁甫最近與超級馬拉松好手林義傑組隊，參加「蒙古戈壁」世界四大極地馬拉松賽，比賽期間一度與老婆季芹聯繫不上，引發外界憂心。他30日發文透露完賽，「謝謝大家的關心，我沒失蹤，我只是再次突破自己！我做到了！」

▲王仁甫（左）與超馬好手林義傑（中）組隊，挑戰蒙古超級馬拉松7天250公里完賽。（圖／翻攝自臉書）

王仁甫挑戰的蒙古極地馬拉松，需時7天6夜，全程250公里。他沒有跑過全馬的經驗，卻直接挑戰超馬（超級馬拉松），第一天就跟林義傑說「這是我人生最累的一天」，沒想到接下來每一天都在超越前一天。他第二天要面對累爆的五連峰，第三天攀爬，下坡跑，卻碰上攝氏43度的高溫，第四天腳上5顆水泡已破、2片腳指甲搖搖欲墜，根本走不了，第五天陷入昏昏沉沉狀態，第六天過五條河，得知老婆季芹特地搭9小時飛機轉6小時小巴趕去，第七天終於得以與老婆、隊員一起牽手到終點，「那道每天最希望看到的紅色大門，鼓聲和前方工作人員的誇張迎舞，已完賽者震耳的歡呼和掌聲，我完成了！」

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▲王仁甫經歷攀爬、涉水、走到腳上水泡破裂，腳指甲搖搖欲墜。（圖／翻攝自臉書）

▲王仁甫與隊友手牽手抵達終點。（圖／翻攝自臉書）



同時王仁甫感謝一路鼓勵自己的搭檔兼教練林義傑，以及膽哥、Ryan、Jack、Roger、彥丞、子俊等一群人的支持，一度與老婆沒聯絡上，最後夫妻在蒙古相見，最後寫道：「謝謝大家的關心，我沒失蹤，我只是再次突破自己！我做到了，Love you all~~」。

▲王仁甫與隊友組台灣隊出賽。（圖／翻攝自臉書）

林義傑也在留言串上傳一張王仁甫黑夜大雨中，穿著雨衣戴頭燈持續往前的照片。網友淚讚「看完想流淚是正常的嗎」、「仁甫哥超強！你是我們的驕傲」、「太不容易了，大大恭喜」、「很讚啊！挑戰自己」、「恭喜哥哥完賽，超讚，你真的很棒」。

▲林義傑曝光王仁甫雨中照。（圖／翻攝自臉書）