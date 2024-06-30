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王星越工作室闖禍「放肅國公吐血片」！于正震怒開除…番外白拍了

記者陳芊秀／綜合報導

陸劇《墨雨雲間》日前相繼在大陸、台灣播出完結篇，開放性結局引發爭議，製作人于正多次強調結局是HE（Happy ending團圓結局）。而飾演「肅國公」的王星越，所屬工作室近日放出影片，被網友視為「實錘」另一種結局版本，于正震怒影片刪除並開除工作人員，工作室發文道歉。

▲▼王星越工作室放「肅國公戰場吐血」引發結局解讀。（圖／翻攝自微博）

▲王星越因《墨雨雲間》爆紅，開放性結局連日來爭議不斷。（圖／翻攝自微博）

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王星越在《墨雨雲間》飾演「肅國公」，暗助吳謹言飾演的「薛芳菲」執行復仇大計，最後結為夫婦，但是為國出征，在戰場上咬著妻子的玉珮迎戰，最後一幕是紅衣男子騎著白馬，奔往薛芳菲的方向而去。開放性結局引發網友揣測是悲劇（BE），製作人于正解釋劇本是團圓結局，指導演拍攝時「藝術化處理」，並連夜召集幕前幕後加拍婚後番外篇，只是番外篇需要另外付費才可收看。

肅國公被強調最後從戰場上存活，回到妻子身邊團圓。然而王星越工作室曝光一段戰損影片，肅國公咬著妻子的玉珮，接著吐滿口鮮血即將倒下。畫面曝光後，被陸網解讀「實錘BE」，意即間接證實角色在戰場時的結局偏悲劇收場。

▲▼王星越工作室放「肅國公戰場吐血」引發結局解讀。（圖／翻攝自微博）

▲▼王星越工作室放「肅國公戰場吐血」引發結局解讀。（圖／翻攝自微博）

▲王星越工作室放「肅國公戰場吐血」引發結局解讀。（圖／翻攝自微博）

于正對此事表示詫異，「我有點懵，嚴厲指責了他們，但他們說是因為演員高光。我也沒懂這個邏輯」。而他同步公開對話截圖，內容包括斥責工作人員「怎麼可以發不經過我同意的片子，這麼喪心病狂，你們把我置於何地」，且要求工作室刪除影片，並稱「一看就是be，是你們太天真了」、「你居然敢褻瀆我的藝術，你瘋了嗎，我絕對不允許，這事而必須有說法」，我拍的番外全部被你們破壞了」。這段對話曝光後，陸網認為于正的番外白拍了。

▲▼王星越工作室放「肅國公戰場吐血」引發結局解讀。（圖／翻攝自微博）

▲于正震怒發文。（圖／翻攝自微博）

▲▼王星越工作室放「肅國公戰場吐血」引發結局解讀。（圖／翻攝自微博）

▲▼王星越工作室放「肅國公戰場吐血」引發結局解讀。（圖／翻攝自微博）

▲于正氣炸要開除工作人員，「居然敢褻瀆我的藝術」。（圖／翻攝自微博）

王星越工作室發聲明道歉，表示相關內容已經刪除，有關審核發布相關素材的工作人員，會按照公司制度進行處置，所有宣傳人員會進行深刻反省。

▲▼王星越工作室放「肅國公戰場吐血」引發結局解讀。（圖／翻攝自微博）

▲王星越工作室發聲明道歉。（圖／翻攝自微博）

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王星越, 于正, 墨雨雲間

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