《完全省錢戀愛手冊》週日最終回　郭書瑤喊話林子閎：不想等兩年！

記者蕭采薇／台北報導

影集《完全省錢戀愛手冊》本週日即將迎來精彩大結局，三對CP的最終發展令人期待。因價值觀衝突一度分手的郭書瑤、林子閎，連雙方家長都介入調解，遲遲不點頭復合的郭書瑤，卻在最新預告中大喊：「不會真的要等兩年吧？」她跟林子閎是否能突破金錢觀藩籬，耐人尋味。

▲林子閎、郭書瑤感情發展耐人尋味。（圖／TVBS提供）



首次合作的郭書瑤與林子閎都表示這部戲拍得非常開心，郭書瑤特別喜歡與同劇演員之間的好默契，她還透露拍這部戲最大的挑戰，是遇到導演要大家回家寫劇本。為戲增胖10幾公斤的林子閎，則感性地對自己的角色─王海闊說：「你辛苦了，很開心遇到你。」

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▲林鶴軒向周智慧求婚。（圖／TVBS提供）



劇中愛得最轟轟烈烈的當屬Elly（周智慧飾）與Michael趙（林鶴軒飾）這一對，因男方自信心不足差點分手，雙方開誠佈公後，Michael趙含淚求婚。這場戲也成為林鶴軒印象最深刻的一幕，他透露，看劇本時就已經自我感動半天，認為和角色一樣都是努力型的人，雖然不夠完美，但會努力讓另一半幸福。

▲陳語安、黃柏峰浪漫之吻的幕後，換來女方脖子痠痛。（圖／TVBS提供）

一起攜手創業的佳莉（陳語安 飾）與元崇（黃柏峰 飾），男方的真心誠意讓佳莉決定「套住」男友，主動向他求婚，深情擁吻獲得眾人祝福。對於這次合作，兩人異口同聲表示對吻戲印象深刻，陳語安笑說，每次拍完脖子都痠，黃柏峰因某次在路邊拍吻戲，因路人圍觀而NG數次，讓他非常害羞。

▲《完全省錢戀愛手冊》（前排左起）黃柏峰、陳語安、郭書瑤、林子閎，（後排左起）檢場、王彩樺、伊正兩家人齊聚一堂。（圖／TVBS提供）