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錦雯《冰冰Show》重拾歌手身分！ 餐廳秀大哥大邢峰合體白冰冰葷素全來

記者葉文正／台北報導

藝人錦雯近日在民視八點檔《愛的榮耀》有亮眼演出的錦雯，將劇中「吳春香」小老婆角色詮釋得相當討喜又有特色，深受觀眾喜愛，尤其最近的哭戲，更是讓觀眾看到錦雯精湛又敬業的演技。

▲錦雯重現好歌喉。（圖／民視提供）

▲錦雯重現好歌喉。（圖／民視提供）

而錦雯不只很能演也很會唱，過去曾是女團「錦繡二重唱」的她，許久未在節目上唱歌，這一次在民視《超級冰冰Show》中重拾久違的歌手身分，演唱膾炙人口的經典好歌《明天也要作伴》，讓現場大家直呼「耳朵懷孕了！」，節目中也邀請昔日秀場叱吒餐廳秀的大哥大「中邢峰」邢峰大哥，跟白冰冰跟陽帆的互動，重現當年的風華！

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▲錦雯重現好歌喉。（圖／民視提供）

▲邢峰(左三)也來上節目。（圖／民視提供）

錦雯表示很開心到白冰冰的節目唱歌，而且攝影棚就在八點檔棚的旁邊，來錄影的空檔還可以走回去戲劇棚跟大家串門子，而當天演員藍葦華、王瞳、張家瑋等人知道錦雯要登台唱歌，甚至偷偷去攝影棚探班幫她加油，讓錦雯直呼太感動了！

而這一次錦雯登台演唱，讓她連讚主持人白冰冰跟陽帆都太有趣了，在節目上穿針引線讓她看得太投入太入神，甚至錄影現場白冰冰的好友們，一直過來拍照說好愛八點檔角色春香，又說是聽她的歌長大的，還說電視怎麼把她拍的這麼胖，讓她又驚又喜。錦雯說真的很開心能以歌手的身份上節目，因為現在歌唱節目真的很少，音樂是可以洗滌心靈的，藉由「明天也要作伴」這首歌，告訴自己「莫忘初衷」，還在演藝圈一步一腳印的走著，帶給大家歡樂、陪伴著大家就是我的初心、感受生活每一刻帶來的驚喜、享受它就對了！

《超級冰冰Show》除了有數十位歌手輪番上陣帶來好歌聲，還請到了餐廳秀的大哥大邢峰，當年北中南三大主持人之一，南豬哥亮、北張菲、中邢峰，場場高朋滿座，而邢峰果然是一代名主持人，一上台就與陽帆跟白冰冰展現好默契，重現當年秀場風華，趣味十足。以及歌仔戲名角羅文君，節目中帶來喜感的表演，逗趣的台語四句聯，逗得全場笑的前仰後翻，也要帶給觀眾歡樂驚喜。

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