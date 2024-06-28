ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

《女力》楊佩潔首揭離婚心聲淚崩！　獨赴戶政事務所簽字：覺得丟臉

記者劉宜庭／綜合報導

楊佩潔以童星身分出道，小時候媽媽幫忙打理演藝圈事業，但在感情方面，母親給了她很大的自由，雖然2021年與交往5個月的丈夫閃婚時，並未獲得媽媽諒解，但當她決定離婚，母女倆頓時成為彼此的知己，回顧這段經歷，她忍不住激動落淚：「我真的覺得很對不起。」

在節目《單身行不行》中，楊佩潔笑說：「在感情上，我真的是好像在挑戰媽媽的一些底線。」由於過去交往經驗，家人們都沒有太過干涉，因此她2021年結婚時，是在戶政事務所登記結束後，才打電話通知媽媽，「我覺得我媽當下是傻的，但她也是想hold住一點面子，她就說『恭喜妳喔』，就講得很客套。」

▲楊佩潔。（圖／翻攝自YouTube／東風衛視）

▲楊佩潔。（圖／翻攝自YouTube／東風衛視）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲楊佩潔離婚後首度公開心聲，講到一半更激動落淚。（圖／翻攝自YouTube／東風衛視）

隔天，楊佩潔媽媽打來開罵，「我越想越不對，我一個好好的女兒，應該是要很慎重地嫁出去，怎麼會沒有見過家長，就是雙方家長，然後也沒有跟我討論，然後也沒有戒指，就這樣跟我說她結婚了。」、「妳在搞什麼？妳以為在辦家家酒嗎？」、「我越想越不對，而且妳很不尊重我」。

楊佩潔為此向母親道歉，「媽對不起，我只是想說，妳給我很大的自由，妳應該能夠接受，她說我沒有不接受，但是這個順序，她說還是要照禮俗來。」她解釋，是因為當時疫情肆虐，不方便辦婚宴，才會決定直接登記，但媽媽仍無法接受，每天打去罵：「反正我覺得妳在給我亂搞。」

▲楊佩潔與圈外男友孫先生認識18年，正式登記結婚 。（圖／TVBS提供）

▲楊佩潔與圈外男友認識18年，交往5個月後閃電結婚，最後仍離婚收場。（圖／資料照／TVBS提供）

不過，楊佩潔今年初離婚前，就有先跟媽媽商量過，「那時候結婚，一直對媽媽很抱歉，到後來其實我覺得，媽媽角色一直在轉換，前面是她是我經紀人，中間她是念書過程，是安排我人生，叫我去銀行的媽媽，但到後來結婚之後，我覺得她變成我的知己了。」

原來，楊佩潔婚後，才發現有一些不適應，就會開始問一些過來人，其中就包括媽媽，「我就說妳跟爸感情也不好，我說妳怎麼撐過來的？」當時，她經常跑回娘家訴苦，聊天時發現媽媽眼神不再直視她，甚至背對、不說話，「我發現，她給我自由，她不給我答案，可是她會讓我看到她的心疼，因為就背對著抱著的時候，我就感覺到她其實在哭，但她不想讓我看見。」

雖然楊佩潔想過「妳都沒有教我，我要怎麼把我的婚姻搞好？」但是她強調，並不是怪罪媽媽的意思，而是想向媽媽請教，「但她說『我們那個年代的女性，是需要很多忍耐的，你們這個時代不同了，妳只要就是能夠要堅強，然後要勇敢去做妳每一個決定這樣子』。」

▲楊佩潔。（圖／翻攝自YouTube／東風衛視）

▲楊佩潔離婚。（圖／翻攝自楊佩潔臉書）

▲楊佩潔離婚。（圖／翻攝自楊佩潔臉書）

▲楊佩潔與媽媽成為好姊妹。（圖／翻攝自YouTube／東風衛視）

媽媽的這些話，幫助且支撐了楊佩潔一段時間，「那個陪伴是我更需要的，就是即便她很多無聲，只是讓我抱著，然後我有時候很害怕回娘家，就是我在訴說這些話的時候，我會覺得媽媽不敢教我，因為她怕她教不對，因為她跟我爸的婚姻並沒有很好。」

「我覺得勇敢是會互相感染的。」因此，楊佩潔後來向媽媽說：「媽，我很想像妳一樣，眼淚可以往肚子裡吞，可是我做不到，但因為我做不到，我就會更佩服妳，我覺得妳很勇敢，妳的勇敢會讓我知道，我該怎麼勇敢，所以妳一定就是要很健康，而且很勇敢的陪著我。」

離婚後，楊佩潔又可以回去黏著媽媽，她事後也向母親道歉，「很抱歉這段時間我這麼的衝動任性，那我也很謝謝妳，讓我做這些選擇，接下來就是我為我的選擇負責。」媽媽則說「妳還是我最愛的女兒，我只想要妳開開心心的」。

▲楊佩潔離婚。（圖／翻攝自楊佩潔臉書）

▲楊佩潔離婚。（圖／翻攝自楊佩潔臉書）

▲楊佩潔以童星出道，近年也演出過《必娶女人》、《甘味人生》、《女力報到》。（圖／翻攝自楊佩潔臉書）

原本楊佩潔不清楚媽媽是否支持她離婚，思考離婚的過程中，她也曾經自我懷疑，「我不知道我能不能承受這後面會來的，因為畢竟是藝人，其實我有好一段時間，是躲起來的，因為我很怕被貼標籤。」不過，當時媽媽說了一句「還好妳沒有小孩」，她從這句話感受到，媽媽應該是支持她的，因此便下定決心斬斷婚姻。

「那我去事務所的時候，媽媽跟阿姨就是說要陪我，可是我真的不想要給她們看到這種難堪的畫面，我自己還是有覺得丟臉，我就說『好』，可是我還是沒讓她們來，我就自己簽一簽，然後就離開了。」從此，楊佩潔和媽媽成為姊妹，一起過情人節，或是原本需要另一半一起度過的節日。

►《難哄》官宣演員陣容！「桑稚、段嘉許」確定了　75秒片花曝光

►《辣媽辣妹》相隔21年母女合體！續集正式開拍　原班人馬回歸

►孫芸芸「姊弟高顏值」2萬人讚爆！　46歲還有超狂嫩臉、神級美腿

►《浪姐5》結果瘋傳！謝金燕爆淘汰　主持人口誤…現場觀眾氣罵作票

【ETStar開課了】

想增肌減脂、增加職場競爭力、培養社交手腕？

限時大優惠（進入學習平台）

步驟1：點選課程「立即結帳」
步驟2：輸入折扣碼「sherryliu，按使用折扣，即可享早鳥優惠再打9折

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

外銷日本無籽厚肉梅乾 賣4送4 共兩口味

推薦閱讀

《大熱門》正妹被載去練車出事「吳宗憲首發聲」！禱告：讓人痛心疾首

《大熱門》正妹被載去練車出事「吳宗憲首發聲」！禱告：讓人痛心疾首

隋棠女兒房「2.5坪內部照」完整曝光！美到像樣品屋 裝潢細節全被拍

隋棠女兒房「2.5坪內部照」完整曝光！美到像樣品屋 裝潢細節全被拍

《超級星光大道》歌手變詐欺犯　假賣張學友門票狂坑上百萬

《超級星光大道》歌手變詐欺犯　假賣張學友門票狂坑上百萬

蕭敬騰超霸氣「包下大樓螢幕」　肉麻放閃大16歲愛妻：妳永遠的愛寶❤️

蕭敬騰超霸氣「包下大樓螢幕」　肉麻放閃大16歲愛妻：妳永遠的愛寶❤️

志祺七七新片翻車！　「標題下4字被批很壞」…急換封面道歉

志祺七七新片翻車！　「標題下4字被批很壞」…急換封面道歉

《難哄》官宣演員陣容！「桑稚、段嘉許」確定了　75秒片花曝光

《難哄》官宣演員陣容！「桑稚、段嘉許」確定了　75秒片花曝光

《浪姐5》結果瘋傳！謝金燕爆淘汰　主持人口誤…現場觀眾氣罵作票

《浪姐5》結果瘋傳！謝金燕爆淘汰　主持人口誤…現場觀眾氣罵作票

唐綺陽2024下半年運勢公開！水瓶「可望懷孕」桃花旺　處女有升遷機會

唐綺陽2024下半年運勢公開！水瓶「可望懷孕」桃花旺　處女有升遷機會

愛莉莎莎脫了！解放比基尼「半球外露」鉛筆腿被看光 驚豔1.8萬人

愛莉莎莎脫了！解放比基尼「半球外露」鉛筆腿被看光 驚豔1.8萬人

Yuri遭爆出走樂天首發聲！　「找不到理由留下」內幕全說了

Yuri遭爆出走樂天首發聲！　「找不到理由留下」內幕全說了

老高小茉0偽裝「散步遛狗」被認出！　現蹤街頭畫面曝光

老高小茉0偽裝「散步遛狗」被認出！　現蹤街頭畫面曝光

啦啦隊正妹上《大集合》被水洗到素顏！真面目現形 短今超巨半球被看光

啦啦隊正妹上《大集合》被水洗到素顏！真面目現形 短今超巨半球被看光

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

《大熱門》正妹被載去練車出事「吳宗憲首發聲」！禱告：讓人痛心疾首

隋棠女兒房「2.5坪內部照」完整曝光！美到像樣品屋 裝潢細節全被拍

《超級星光大道》歌手變詐欺犯　假賣張學友門票狂坑上百萬

蕭敬騰超霸氣「包下大樓螢幕」　肉麻放閃大16歲愛妻：妳永遠的愛寶❤️

志祺七七新片翻車！　「標題下4字被批很壞」…急換封面道歉

《難哄》官宣演員陣容！「桑稚、段嘉許」確定了　75秒片花曝光

《浪姐5》結果瘋傳！謝金燕爆淘汰　主持人口誤…現場觀眾氣罵作票

唐綺陽2024下半年運勢公開！水瓶「可望懷孕」桃花旺　處女有升遷機會

愛莉莎莎脫了！解放比基尼「半球外露」鉛筆腿被看光 驚豔1.8萬人

Yuri遭爆出走樂天首發聲！　「找不到理由留下」內幕全說了

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

楊佩潔, 女力報到

讀者迴響

最新新聞更多

  1. Ozone小巨蛋開唱倒數一個多月　YT驚喜曝光團綜花絮
  2. 徐凱希遭酸民嗆「快變高齡產婦」！　火大反擊：過好你自己
  3. 玖壹壹春風「被大群阿姨包圍」！　羞曬合影：好久沒帶女團了
  4. 小蜜桃姐姐時隔4年再戰歌壇！　移居大陸強推新歌〈娘親開心就好〉
  5. 《女力》楊佩潔首揭離婚心聲淚崩！　獨赴戶政事務所簽字：覺得丟臉
  6. 唐綺陽2024下半年運勢公開！水瓶「可望懷孕」桃花旺　處女有升遷機會
  7. Lisa新歌MV點閱超驚人！「曼谷封街拍3天」砸錢補助店家金額曝光
  8. 汪小菲妻出席活動「滿臉驚恐」！人潮湧上高舉手機狂拍　失控畫面曝
  9. Joeman「暴瘦22KG」秀尖下巴！　化身質感89近照曝光
  10. 高圓圓睡前餓了「點外送是隔天早上吃」！　網驚：我和女神的差異

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366