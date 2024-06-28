《女力》楊佩潔首揭離婚心聲淚崩！　獨赴戶政事務所簽字：覺得丟臉

記者劉宜庭／綜合報導

楊佩潔以童星身分出道，小時候媽媽幫忙打理演藝圈事業，但在感情方面，母親給了她很大的自由，雖然2021年與交往5個月的丈夫閃婚時，並未獲得媽媽諒解，但當她決定離婚，母女倆頓時成為彼此的知己，回顧這段經歷，她忍不住激動落淚：「我真的覺得很對不起。」

在節目《單身行不行》中，楊佩潔笑說：「在感情上，我真的是好像在挑戰媽媽的一些底線。」由於過去交往經驗，家人們都沒有太過干涉，因此她2021年結婚時，是在戶政事務所登記結束後，才打電話通知媽媽，「我覺得我媽當下是傻的，但她也是想hold住一點面子，她就說『恭喜妳喔』，就講得很客套。」

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▲楊佩潔離婚後首度公開心聲，講到一半更激動落淚。（圖／翻攝自YouTube／東風衛視）

隔天，楊佩潔媽媽打來開罵，「我越想越不對，我一個好好的女兒，應該是要很慎重地嫁出去，怎麼會沒有見過家長，就是雙方家長，然後也沒有跟我討論，然後也沒有戒指，就這樣跟我說她結婚了。」、「妳在搞什麼？妳以為在辦家家酒嗎？」、「我越想越不對，而且妳很不尊重我」。

楊佩潔為此向母親道歉，「媽對不起，我只是想說，妳給我很大的自由，妳應該能夠接受，她說我沒有不接受，但是這個順序，她說還是要照禮俗來。」她解釋，是因為當時疫情肆虐，不方便辦婚宴，才會決定直接登記，但媽媽仍無法接受，每天打去罵：「反正我覺得妳在給我亂搞。」

▲楊佩潔與圈外男友認識18年，交往5個月後閃電結婚，最後仍離婚收場。（圖／資料照／TVBS提供）

不過，楊佩潔今年初離婚前，就有先跟媽媽商量過，「那時候結婚，一直對媽媽很抱歉，到後來其實我覺得，媽媽角色一直在轉換，前面是她是我經紀人，中間她是念書過程，是安排我人生，叫我去銀行的媽媽，但到後來結婚之後，我覺得她變成我的知己了。」

原來，楊佩潔婚後，才發現有一些不適應，就會開始問一些過來人，其中就包括媽媽，「我就說妳跟爸感情也不好，我說妳怎麼撐過來的？」當時，她經常跑回娘家訴苦，聊天時發現媽媽眼神不再直視她，甚至背對、不說話，「我發現，她給我自由，她不給我答案，可是她會讓我看到她的心疼，因為就背對著抱著的時候，我就感覺到她其實在哭，但她不想讓我看見。」

雖然楊佩潔想過「妳都沒有教我，我要怎麼把我的婚姻搞好？」但是她強調，並不是怪罪媽媽的意思，而是想向媽媽請教，「但她說『我們那個年代的女性，是需要很多忍耐的，你們這個時代不同了，妳只要就是能夠要堅強，然後要勇敢去做妳每一個決定這樣子』。」

▲楊佩潔與媽媽成為好姊妹。（圖／翻攝自YouTube／東風衛視）

媽媽的這些話，幫助且支撐了楊佩潔一段時間，「那個陪伴是我更需要的，就是即便她很多無聲，只是讓我抱著，然後我有時候很害怕回娘家，就是我在訴說這些話的時候，我會覺得媽媽不敢教我，因為她怕她教不對，因為她跟我爸的婚姻並沒有很好。」

「我覺得勇敢是會互相感染的。」因此，楊佩潔後來向媽媽說：「媽，我很想像妳一樣，眼淚可以往肚子裡吞，可是我做不到，但因為我做不到，我就會更佩服妳，我覺得妳很勇敢，妳的勇敢會讓我知道，我該怎麼勇敢，所以妳一定就是要很健康，而且很勇敢的陪著我。」

離婚後，楊佩潔又可以回去黏著媽媽，她事後也向母親道歉，「很抱歉這段時間我這麼的衝動任性，那我也很謝謝妳，讓我做這些選擇，接下來就是我為我的選擇負責。」媽媽則說「妳還是我最愛的女兒，我只想要妳開開心心的」。

▲楊佩潔以童星出道，近年也演出過《必娶女人》、《甘味人生》、《女力報到》。（圖／翻攝自楊佩潔臉書）

原本楊佩潔不清楚媽媽是否支持她離婚，思考離婚的過程中，她也曾經自我懷疑，「我不知道我能不能承受這後面會來的，因為畢竟是藝人，其實我有好一段時間，是躲起來的，因為我很怕被貼標籤。」不過，當時媽媽說了一句「還好妳沒有小孩」，她從這句話感受到，媽媽應該是支持她的，因此便下定決心斬斷婚姻。

「那我去事務所的時候，媽媽跟阿姨就是說要陪我，可是我真的不想要給她們看到這種難堪的畫面，我自己還是有覺得丟臉，我就說『好』，可是我還是沒讓她們來，我就自己簽一簽，然後就離開了。」從此，楊佩潔和媽媽成為姊妹，一起過情人節，或是原本需要另一半一起度過的節日。