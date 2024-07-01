小孟老師／7月1日星座運勢　水瓶高機率被加薪

文／清水孟國際塔羅小孟老師

｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜

｜牡羊座｜金牛座｜雙子座｜

｜巨蟹座｜獅子座｜處女座｜

｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜

【風象星座】

水瓶座

工作：升官加薪機會

感情：燦爛甜美笑容

財運：投資瞄準時機

幸運色：大紅色

貴人：獅子

小人：雙子

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雙子座

工作：上班心情愉快

感情：有心動的感覺

財運：投資思路清晰

幸運色：黃色

貴人：牡羊

小人：巨蟹

天秤座

工作：獲得技術支援

感情：伴侶更加支持

財運：做好投資計劃

幸運色：紅色

貴人：雙魚

小人：魔羯

【土象星座】

魔羯座

工作：職等獲得提升

感情：愛情機會很多

財運：股票族易獲利

幸運色：綠色

貴人：射手

小人：天蠍

金牛座



工作：得到機密商機

感情：與異性多聊天

財運：投資不必執著

幸運色：大紅色

貴人：巨蟹

小人：處女

處女座

工作：取得小道消息

感情：療癒幸福感情

財運：舊識提供協助

幸運色：卡其色

貴人：金牛

小人：射手

【水象星座】

巨蟹座

工作：工作實力提升

感情：戀情進展順利

財運：獲得意外之財

幸運色：粉紅色

貴人：處女

小人：獅子

天蠍座

工作：開通事業版圖

感情：激情保持長久

財運：留意財經消息

幸運色：粉紅色

貴人：水瓶

小人：雙魚

雙魚座

工作：說好話得人緣

感情：微笑待人友善

財運：看看投資筆記

幸運色：白色

貴人：天秤

小人：牡羊

【火象星座】

牡羊座

工作：待人合情合理

感情：愛情甜蜜快樂

財運：發現投資方向

幸運色：金色

貴人：天蠍

小人：金牛

獅子座

工作：決策很有魄力

感情：愛情際遇頗好

財運：求財積極進取

幸運色：玫瑰色

貴人：魔羯

小人：水瓶

射手座

工作：自我技術提升

感情：多點甜言蜜語

財運：多閱讀有收穫

幸運色：卡其色

貴人：雙子

小人：天秤

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。