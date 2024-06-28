ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

Faye詹雯婷為《墨雨》唱插曲　心疼反派婉寧長公主原因曝：常看到落淚

記者蔡琛儀／台北報導

Faye詹雯婷日前在「騰訊影視音樂盛典」中，憑藉《蒼蘭訣》片頭曲〈訣愛〉獲得「難忘電視劇金曲」獎項，近期她又為熱播劇《墨雨雲間》獻唱插曲〈一世聰明〉，儼然已成為新一代OST女王。

▲▼Faye詹雯婷〈一世聰明〉。（圖／亞神提供）

▲Faye詹雯婷為熱播劇《墨雨雲間》獻唱插曲〈一世聰明〉。（圖／亞神提供）

〈一世聰明〉帶著觀眾走進了劇中最大反派「婉寧長公主」的內心世界，Faye收到這首歌之後，透過劇組提供的故事角色大綱，認真地為這首歌做了功課，也心疼表示，也許這些心機和手段的背後，是一個沒有依靠的人，為了保護自己而做出的舉動，外在行為看來心狠手辣，但內心深處還是對感情有所期待，可惜最後等著她的依然是背叛與失望。「每次看到婉寧的結局，想到她內心那極度的絕望感，再搭配上音樂，我都忍不住落淚。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

為了更適切地詮釋這首歌，Faye在演唱時調整了新的共鳴位置，讓音色更適合這首歌的情緒和語氣。每次收到新的戲劇歌曲，Faye都會花時間去研究歌曲的定位，思考戲劇角色腦袋裡的潛台詞，來勾勒她對歌曲詮釋的方向，賦予歌曲生命。

▲▼Faye詹雯婷〈一世聰明〉。（圖／亞神提供）

▲Faye詹雯婷。（圖／亞神提供）

此外，Faye近期抽空飛往倫敦，欣賞了Dave Matthews Band大衛馬修樂團的演唱會。她表示，大衛馬修的才華和顏質都是她大學時期的男神，Faye在演唱會中深受感動，並對樂團成員間的默契和音樂風格讚不絕口。這次的倫敦之旅，讓她有機會放鬆身心，為接下來的忙碌行程充飽電。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

幫女模扣比基尼　他：摔角史只有我

推薦閱讀

《大熱門》正妹被載去練車出事「吳宗憲首發聲」！禱告：讓人痛心疾首

《大熱門》正妹被載去練車出事「吳宗憲首發聲」！禱告：讓人痛心疾首

隋棠女兒房「2.5坪內部照」完整曝光！美到像樣品屋 裝潢細節全被拍

隋棠女兒房「2.5坪內部照」完整曝光！美到像樣品屋 裝潢細節全被拍

蕭敬騰超霸氣「包下大樓螢幕」　肉麻放閃大16歲愛妻：妳永遠的愛寶❤️

蕭敬騰超霸氣「包下大樓螢幕」　肉麻放閃大16歲愛妻：妳永遠的愛寶❤️

志祺七七新片翻車！　「標題下4字被批很壞」…急換封面道歉

志祺七七新片翻車！　「標題下4字被批很壞」…急換封面道歉

《超級星光大道》歌手變詐欺犯　假賣張學友門票狂坑上百萬

《超級星光大道》歌手變詐欺犯　假賣張學友門票狂坑上百萬

《難哄》官宣演員陣容！「桑稚、段嘉許」確定了　75秒片花曝光

《難哄》官宣演員陣容！「桑稚、段嘉許」確定了　75秒片花曝光

愛莉莎莎脫了！解放比基尼「半球外露」鉛筆腿被看光 驚豔1.8萬人

愛莉莎莎脫了！解放比基尼「半球外露」鉛筆腿被看光 驚豔1.8萬人

《浪姐5》結果瘋傳！謝金燕爆淘汰　主持人口誤…現場觀眾氣罵作票

《浪姐5》結果瘋傳！謝金燕爆淘汰　主持人口誤…現場觀眾氣罵作票

Yuri遭爆出走樂天首發聲！　「找不到理由留下」內幕全說了

Yuri遭爆出走樂天首發聲！　「找不到理由留下」內幕全說了

老高小茉0偽裝「散步遛狗」被認出！　現蹤街頭畫面曝光

老高小茉0偽裝「散步遛狗」被認出！　現蹤街頭畫面曝光

啦啦隊正妹上《大集合》被水洗到素顏！真面目現形 短今超巨半球被看光

啦啦隊正妹上《大集合》被水洗到素顏！真面目現形 短今超巨半球被看光

大元點頭嫁鼓鼓！　認懷孕計畫要再等「他準備好了是卡在我這」

大元點頭嫁鼓鼓！　認懷孕計畫要再等「他準備好了是卡在我這」

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

《大熱門》正妹被載去練車出事「吳宗憲首發聲」！禱告：讓人痛心疾首

隋棠女兒房「2.5坪內部照」完整曝光！美到像樣品屋 裝潢細節全被拍

蕭敬騰超霸氣「包下大樓螢幕」　肉麻放閃大16歲愛妻：妳永遠的愛寶❤️

志祺七七新片翻車！　「標題下4字被批很壞」…急換封面道歉

《超級星光大道》歌手變詐欺犯　假賣張學友門票狂坑上百萬

《難哄》官宣演員陣容！「桑稚、段嘉許」確定了　75秒片花曝光

愛莉莎莎脫了！解放比基尼「半球外露」鉛筆腿被看光 驚豔1.8萬人

《浪姐5》結果瘋傳！謝金燕爆淘汰　主持人口誤…現場觀眾氣罵作票

Yuri遭爆出走樂天首發聲！　「找不到理由留下」內幕全說了

老高小茉0偽裝「散步遛狗」被認出！　現蹤街頭畫面曝光

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

Faye詹雯婷

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 母拍兒上學！墨鏡帥哥遛狗入鏡　「一看是彭于晏」她嗨喊：誤打誤撞
  2. 阿本花10年出櫃「媽自責痛哭」！　帶男友回家：沒有人問他是誰
  3. Faye詹雯婷為《墨雨》唱插曲　心疼反派婉寧長公主原因曝：常看到落淚
  4. 潘瑋柏「每次都搞這種事」突對節目組爆發！直接離場 陶喆：有點不爽
  5. 台北的房子貴又醜！廖人帥宣布買房失敗…列7點：耗費生命賺來的錢
  6. 「台北兒童藝術節」打造戶外樂園！百場免費活動　廣場突擊超驚喜
  7. 黑道爆當眾群毆「竟和黃明志、黃秋生有關」　超哥、草爺也在場！
  8. 啦啦隊正妹上《大集合》被水洗到素顏！真面目現形 短今超巨半球被看光
  9. Chuu抗戰近2年「確定勝訴」！　前東家上訴遭拒絕
  10. 獨／王思佳布蘭妮母女相愛相殺　布蘭妮急送醫三次最疼的人是她

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366