Faye詹雯婷為《墨雨》唱插曲　心疼反派婉寧長公主原因曝：常看到落淚

記者蔡琛儀／台北報導

Faye詹雯婷日前在「騰訊影視音樂盛典」中，憑藉《蒼蘭訣》片頭曲〈訣愛〉獲得「難忘電視劇金曲」獎項，近期她又為熱播劇《墨雨雲間》獻唱插曲〈一世聰明〉，儼然已成為新一代OST女王。

▲Faye詹雯婷為熱播劇《墨雨雲間》獻唱插曲〈一世聰明〉。（圖／亞神提供）

〈一世聰明〉帶著觀眾走進了劇中最大反派「婉寧長公主」的內心世界，Faye收到這首歌之後，透過劇組提供的故事角色大綱，認真地為這首歌做了功課，也心疼表示，也許這些心機和手段的背後，是一個沒有依靠的人，為了保護自己而做出的舉動，外在行為看來心狠手辣，但內心深處還是對感情有所期待，可惜最後等著她的依然是背叛與失望。「每次看到婉寧的結局，想到她內心那極度的絕望感，再搭配上音樂，我都忍不住落淚。」

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為了更適切地詮釋這首歌，Faye在演唱時調整了新的共鳴位置，讓音色更適合這首歌的情緒和語氣。每次收到新的戲劇歌曲，Faye都會花時間去研究歌曲的定位，思考戲劇角色腦袋裡的潛台詞，來勾勒她對歌曲詮釋的方向，賦予歌曲生命。

▲Faye詹雯婷。（圖／亞神提供）

此外，Faye近期抽空飛往倫敦，欣賞了Dave Matthews Band大衛馬修樂團的演唱會。她表示，大衛馬修的才華和顏質都是她大學時期的男神，Faye在演唱會中深受感動，並對樂團成員間的默契和音樂風格讚不絕口。這次的倫敦之旅，讓她有機會放鬆身心，為接下來的忙碌行程充飽電。