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金惠奫度假男友視角藏鏡人曝！神重現《天空之城》5年前合照超有默契

文／妞新聞

集結穿越時空、KPOP追星以及純愛元素的奇幻愛情韓劇《背著善宰跑》，不只在韓國本地殺出血路、成為本季最意想不到的大熱黑馬神劇，更在全球掀起「善宰效應」，讓主演「金惠奫」、「邊佑錫」聲勢暴漲，兩人在戲中強烈的火花也延續到戲外，花絮中、上綜藝的高甜互動，讓大批CP粉狂敲碗許願：「現實真的在一起！」。

《背著善宰跑》金惠奫拋邊佑錫「私下合影前男友」！隔5年曬對比照，男友視角藏鏡人曝

《背著善宰跑》金惠奫拋邊佑錫「私下合影前男友」！隔5年曬對比照，男友視角藏鏡人曝

▲《背著善宰跑》金惠奫、邊佑錫兩人在戲中強烈的火花延續到戲外。（圖／instiz

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出道10年終於因為「善宰」展露頭角的邊佑錫，也迎來人生通告最滿的時刻，除了畫報、時尚活動接不完，他的首度亞洲個人見面會也開跑ing，繼6月的台灣首站之後，邊佑錫將會飛往泰國、菲律賓、印尼、新加坡等地與粉絲們近距離見面，不過忙著拼事業的他，就因此錯過與「小率」放閃的機會，無法出席《背著善宰跑》劇組所舉行的犒賞泰國之旅。

善宰缺席自拆CP？

男二趁虛而入合體小率

《背著善宰跑》金惠奫拋邊佑錫「私下合影前男友」！隔5年曬對比照，男友視角藏鏡人曝

▲金惠奫在IG曬出在泰國休假美照。（圖／IG@hye_yoon1110，下同）

因此金惠奫放生邊佑錫，獨自與劇組以及演員們前往泰國放鬆，日前她就在個人IG曬出了多張犒賞休假認證照，可以看到我們公主穿著燕麥米的薄針織上衣，下半身搭配牛仔短褲＋拖鞋，度假OOTD清爽又溫柔，正坐在海灘旁的鞦韆上的金惠奫，有遠、有近各種角度的個人美照連發，讓粉絲們超好奇明明邊佑錫不在，拍攝「男友視角」的藏鏡人究竟是誰？

https://www.instagram.com/p/C8e-hLEyAz1

https://www.instagram.com/p/C8eVOEIxjFx

在貼文的最後一則影片中揭曉啦！可以看到眾同行男演員通通圍繞著金惠奫拍攝，有如記者發佈會的現場超級寵，其中穿著白色無袖上衣、站在正中央，不時蹲下賣力捕捉的男子，就是戲中飾演任率初戀男友「金太成」一角的男二「宋建熙」！

神重現5年前合照

《Sky Castle》組合超有默契

▲金惠奫在IG曬出在泰國休假美照。（圖／IG@dispatch_style，下同）

https://www.instagram.com/p/BtWFUPLAHtJ

就說男主角不在，小心女主被追走喔！金惠奫和宋建熙還特別在旅途中親密合影，兩人都穿著純白造型服裝燦笑入鏡，看起來私交超好，原來兩人是特別重現5年前同樣也在犒賞之旅的合照，一比對從姿勢到表情都一模一樣，當時同時出演《Sky Castle天空之城》的兩人，雖然同樣飾演學霸，卻在戲中沒有太多交集，之後還在《雪降花》中二度合作，一共3次同劇演出，真的超有緣分。

【延伸閱讀】

《背著善宰跑》結局後「金惠奫追著邊佑錫」現身機場！隔空比同款愛心「這幕」粉：好閃

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Niusnews妞新聞, 背著善宰跑, 邊佑錫, 金惠奫, 宋建熙

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