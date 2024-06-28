BABYMONSTER泰國活動騷動！　黑衣粉「暴怒攻擊工作人員」遭抓髮壓制

記者張筱涵／綜合報導

韓國女團BABYMONSTER人氣火熱，近期正忙於亞洲巡迴見面會《BABYMONSTER PRESENTS ： SEE YOU THERE》。然而，在泰國的活動期間，現場卻發生了一場意外的衝突。

▲BABYMONSTER於2023年出道。（圖／翻攝自FACEBOOK／YGBABYMONSTER_）



在泰國粉絲間流傳的一段影片中，可以看到當大家都規矩地坐在地上時，一位穿著白衣的女工作人員出聲阻止擋住後方觀眾視線的黑衣站姐。沒想到，黑衣站姐卻暴怒推人，白衣工作人員迅速反應，緊抓對方的頭髮並用力壓制，幸好保全人員立即介入，確保了現場安全，沒有造成受傷。

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部分粉絲很快就認出這位黑衣站姐，並指出她在機場和見面會現場經常因為拍照而影響到其他人。這段影片在X（舊稱推特）上已經創下871.2萬次觀看次數，當地的泰國粉絲普遍支持工作人員的處置方式。