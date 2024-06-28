《大熱門》正妹被載去練車出事「吳宗憲首發聲」！禱告：讓人痛心疾首

記者潘慧中、葉文正／綜合報導

正妹吳孟庭因曾上節目《綜藝大熱門》參加第33屆「頭腦大挑戰」，Instagram也常分享生活美照，累積超過5萬人追蹤。沒想到，她最近因練習騎機車而發生車禍，有過一面之緣的吳宗憲也哀痛發聲了。

▲吳孟庭曾上《綜藝大熱門》。（圖／翻攝自Instagram／_mt113）



吳宗憲得知此事後相當難過，除了為吳孟庭禱告，他也表示：「她們是來參加最強高中生的比賽，三個人一隊，表現得很傑出，年輕的生命⋯⋯讓人痛心疾首⋯⋯。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲吳宗憲沉痛發聲。（圖／翻攝自Instagram／jacky_wu60）

事實上，吳孟庭是在17日上午約11時練習機車時發生車禍的，因撞到腦部而命危，目前仍在與死神搏鬥，29日將被移開呼吸管，父母親哀傷透露：「若情況不樂觀可能會永遠的離開這個世界。」

至於部分網友指稱的無照騎車，吳孟庭父母親也澄清，女兒當天被有駕照的同學載，是要去監理單位練習騎車的路上發生意外的，「有警局的筆錄也有監視器畫面」，盼網友別繼續在傷口撒鹽，「本意也不是要炒作新聞，只是身為一個卑微的父母親的願望，能讓自己的女兒能夠早日康復回到我們的身邊而已。」