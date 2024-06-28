大元點頭嫁鼓鼓！　認懷孕計畫要再等「他準備好了是卡在我這」

▲坦言自己控制欲強的「大元」林艾璇，拍攝電影《愛的噩夢》中與林柏宏上演曖昧劈腿情，這讓她入圍台北電影節最佳女配角。（圖／林士傑攝／CTWANT提供）

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「大元」林艾璇在電影《愛的噩夢》中，與林柏宏因舊情重燃愛火，上演曖昧劈腿情，該角色也讓她入圍台北電影節最佳女配角，也是她首次的電影入圍肯定。片中探討男女愛情觀，每個女主角看似完美但都各有缺點，大元接受時報周刊CTWANT專訪時就透露，電影裡包括迷信、控制欲強這些點她都有，不過她下秒就大方放閃，告白另一半鼓鼓，甜喊：「我能遇到現在的另一半，可以接受我的控制欲很難得，真的很珍惜。」

大元坦承自己控制欲強，除了要擁有另一半的手機密碼，每天的行程也要仔細報備，雙方都需要有對方的定位，笑說：「說直接的就是要報備，好聽的就是喜歡分享生活，我們習慣性都會跟對方分享，去哪裡、有誰也都要說。」就連車內副駕空間，如果另一半需要載女性工作人員，也一定要先跟她報備，或是直接坐後座，她不好意思地表示：「要說我沒安全感也是啦！」

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▲在感情上大元要求另一半每天都要詳細報備行程，也要有對方的定位。（圖／林士傑攝／CTWANT提供）

大元表示自己單親家庭長大，從小就是阿公、阿嬤帶大，小學時候很需要母親陪伴，有一次媽媽卻毫無理由消失兩個禮拜，「我怎麼找都找不到人，打電話也不接，我記得我每天都在哭，後來我才知道她是去找男友談戀愛去了。」她笑說長大後，跟媽媽關係就像朋友一樣親近，她時不時就會拿這件事開媽媽玩笑，「你看看你多過分，那時候都找不到人。」

▲因為大元是在單親家庭隔代教育中長大，一直都比較沒有安全感。（圖／林士傑攝／CTWANT提供）

大元透露小時候的經歷，讓她在感情上容易沒安全感，在遇到另一半鼓鼓之前，感情上常因控制欲讓對方無法喘息。她回憶有次打開某任男友定位，發現對方位址竟然在林森北路，沒先跟她報備就去酒店應酬，她狂打四、五通電話對方也不接，「後來對方接了電話就說煩不煩啊，提了分手」。

▲雖然曾慘被分手，但大元相信總會遇到適合自己的人。（圖／林士傑攝／CTWANT提供）

被問到有沒有曾經因為控制欲，對愛情失望？大元笑回：「沒有耶！我就相信我會遇到適合我的人，而且我很喜歡交朋友，愛情在我人生中很重要。」她表示遇到鼓鼓後，就連她自己都很驚訝遇到這麼合適的另一半，更開玩笑喊鼓鼓可能有被虐狂，「我遇到他的時候，也會有點不敢相信，他很保護感情，也不太跟朋友分享，有事情一定會好好溝通，願意被我控制，加上我們都很愛跟另一半分享瑣碎的小事，小到宣傳結束要移動了、今天吃了什麼都會，不會嫌麻煩。」難道雙方都沒有需要磨合的地方嗎？她想了很久才回答：「真的要說的話，可能就是很無聊吧，幾乎都在工作，嘴巴很不甜，不會主動稱讚，但會用行動表示，很會準備小驚喜。」

兩人談了多年地下情，愛情長跑11年終於要修成正果，鼓鼓也在3月演唱會上浪漫求婚，給足了儀式感。大元坦言，這段感情如果要說最大妥協，那就是雙方溝通後選擇不公開，「我妥協是因為那時候我自己也是女團，公司不願意，對方公司也有考量，因為這樣我就覺得忍一下。」加上她雖然檯面上不公開，但私底下還是會跟朋友放閃宣示主權，「我還是有一個宣洩的管道啦！」

▲與鼓鼓交往11年，大元表示兩人早就討論規畫過未來。（圖／林士傑攝／CTWANT提供）

至於為什麼選在這個時間點走向結婚，大元羞喊：「我也不知道耶！」透露兩人交往期間就有共識要結婚，只是沒有明確時間點，她自己也是明示暗示全都來，「他就會說他有他的規劃跟腳步，我就是抱持著相信這件事的立場，也不會覺得再不跟我求婚就分手。」她透露先前去算命，老師建議明年再結婚，兩人目前還沒有訂下婚期。

那麼懷孕計畫是否也是順其自然？她搖搖頭回應：「沒有順其自然耶！」認了還是有避孕措施。她坦言已經過了想生孩的衝動，「之前我很想生，但現在是他（鼓鼓）已經準備好了，是卡在我這，我聽到其他朋友生小孩憂鬱什麼的，覺得有點可怕，想先冷靜一下。」目前她有在諮詢凍卵療程，雙方有共識想生孩子，但懷孕計畫可能還要再等等。《愛的噩夢》將於7月12日上映。

場地提供：達人秀



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