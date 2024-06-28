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蕭敬騰超霸氣「包下大樓螢幕」　肉麻放閃大16歲愛妻：妳永遠的愛寶❤️

記者蔡琛儀／綜合報導

金曲歌王蕭敬騰（老蕭）去年選在經紀人Summer的50歲生日當天，對外宣布求婚成功，今（27日）是老蕭求婚週年紀念日，他雖在杭州準備音樂劇《胭脂扣》，但仍秘密籌劃一個月，精心準備送給老婆的驚喜大禮，還曝光兩人彼此私下的暱稱，逗得Summer笑開懷。

▲▼蕭敬騰包下大樓螢幕向老婆Summer示愛 。（圖／翻攝IG／jamhsiao_0330）

▲蕭敬騰和大16歲的經紀人老婆Summer感情極佳。（圖／翻攝IG／jamhsiao_0330）

老蕭不僅在0點準時祝福老婆生日快樂，「祝我的阿豬瓜生日快樂 ，下了十幾天大雨的杭州 ，在這一刻瞬間轉小雨，讓我們的航拍能順利拍攝。」更PO出照片，原來是他他包下杭州鬧區好幾棟大樓外的六塊大螢幕肉麻示愛。

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只見螢幕上寫著：「六月是夏天，夏天是summer ，Summer是林有慧，林有慧是阿豬瓜，阿豬瓜今天生日，我要跟她說：妳永遠是我的阿豬瓜，我們永遠“卡彡”（抱很緊）在一起，生日快樂，妳永遠的愛寶。」

▲▼蕭敬騰包下大樓螢幕向老婆Summer示愛 。（圖／翻攝IG／jamhsiao_0330）

▲▼蕭敬騰包下大樓螢幕向老婆Summer示愛 。（圖／翻攝IG／jamhsiao_0330）

▲蕭敬騰包下大樓螢幕向老婆Summer示愛 。（圖／翻攝IG／jamhsiao_0330）

而老蕭也公布帶著Summer觀看驚喜的反應，影片裡Summer先是笑說：「這樣的文字po給大家看，我是專業經理人耶，你有沒有搞錯！」後來看到大大的螢幕上打著老蕭的告白，更是笑到不行，相當甜蜜。

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