記者蔡琛儀／台北報導

曾在《明日之子》節目中嶄露頭角的歌手李澤瓏，近日簽約國際唱片公司愛貝克思，並於19日推出全新日語單曲〈習癖〉，新歌由東京事變吉他手、知名製作人龜田誠治全權負責製作操刀。

▲李澤瓏與龜田誠治。（圖／愛貝克思提供）

龜田誠治曾是椎名林檎、SPITZ、平井堅、Angela Aki、須賀、木村KAELA等日本歌手的御用製作人，也是東京事變的貝斯手，為了更深入了解李澤瓏，他在開始製作前與李澤瓏進行了多次深度交流，並從李澤瓏的日常生活中汲取靈感，最終創作出〈習癖〉。

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被問到與龜田誠治初相見的感覺，她開心說：「第一眼是難以置信真的見到本人了，真的長得跟照片、影片裡一模一樣，也跟我想像得一模一樣呢！」提到合作機緣，她笑說：「好像全世界都知道我喜歡東京事變的事情，剛好公司的製作人德田老師跟龜田老師是好友。所以促成了這夢幻之事！」

▲李澤瓏推出日文單曲《習癖》。（圖／愛貝克思提供）

對於這次的合作，李澤瓏表示：「面對巨大的幸福，人類變成了膽小鬼！」也表示至今不敢相信能夠合作，「感覺這件事可以列入我人生的幾大瞬間。」並提及所有過程都很難忘，「每一個細節我都還記得，回想起來還是會擔心自己有沒有表現好，沒有傳達好自己的心意之類的，太珍惜所以也太糾結。」她也說，自從在《明日之子》出道以來，她一直在音樂的道路上堅持不懈，從未放棄過自我，並希望能將自己獨特的音樂風格傳遞到世界各個角落。