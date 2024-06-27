泰勒絲豪捐「1萬份救濟餐」破機構紀錄！　巡演暖舉曝光　　

記者黃皓瑋／綜合報導

天后泰勒絲（Taylor Swift）近期被《富比士》公開財產狀況，揭露她光靠音樂事業就累積13億美元（約台幣422億元）的淨資產。不過身價驚人的她，做慈善也不落人後，日前她在英國舉行演唱會，一口氣拿出相當於1萬份救濟餐點的善款，捐給當地的食物銀行，她在巡演期間的善舉也隨之曝光。

▲泰勒絲捐出相當於1萬份救濟餐的善款。（圖／路透）

泰勒絲從去年（2023）3月起展開「The Eras世界巡演」，近期抵達英國，在愛丁堡、利物浦、卡地夫、倫敦等地開唱。據外媒《People》報導，卡地夫一家食物銀行的執行長比格斯（Biggs），日前證實泰勒絲有向他們捐款，她雖沒有公開確切金額，但透露這筆捐款，大約可以為1200人提供「3天份的3餐」，換算下來約為10800份餐點，她也透露這是機構成立以來，收過的「最高額捐款」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲泰勒絲在巡演期間多次捐款給食物銀行。（圖／路透）

不過，這其實不是泰勒絲在巡演期間首次捐款。先前就傳出她在The Eras巡演的所到之處，都會捐款給當地的食物銀行，去年她在美國國內演出時，內華達州、亞利桑那州、德州、加州等多個地區的食物銀行，都曾紛紛出面證實收到她的捐款。

★圖片為版權照片，由路透社供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經路透許可，不得部分或全部轉載！