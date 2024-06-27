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金曲獎倒數3天！大贏家楊乃文呼聲高：抱持平常心

記者蔡琛儀／台北報導

台南夏日音樂節-將軍吼將於7月20日、21日連續兩天在將軍漁港熱鬧登場，今年邀請了13組歌手演出，包括玖壹壹、婁峻碩、男團AcQUA源少年、金曲歌后楊乃文、樂團芒果醬、怕胖團、JOYCE就以斯、柏霖、晨悠等。

▲▼楊乃文、芒果醬、怕胖團出席台南將軍吼音樂節。（圖／台南縣政府提供）

▲楊乃文在本屆金曲獎中呼聲極高。（圖／台南縣政府提供）

金曲歌后楊乃文將於7月21日登台飆唱，她在本屆金曲獎以專輯《Flow》入圍8項大獎項肯定，不僅風光成為大贏家、更是呼聲超高的奪獎人，被問到如今心情與幸運物是否備齊，她則表示：「我還是抱持著平常心，得失心沒有那麼重，幸運物不會刻意帶，但我出門會攜帶媽媽給的玫瑰經念珠及十字架項鍊，不知道從哪一天開始，我出門都會隨時帶著。」

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而她今年將到台南演出，直呼：「很開心，很久沒有到臺南了，希望聽到歌迷一起大合唱。」近來戶外溫度屢屢上升，對於夏天自己有什麼消暑撇步？她則分享：「消暑方式是在家邊看喜歡的電影邊喝清涼的水，如果有需要出門，一定會做好防曬措施預防紫外線。」問到喜歡台南的什麼美食，楊乃文說「我很喜歡吃粽子，過去到臺南有去吃粽葉米糕，也有品嚐臺南很有名溫體牛肉火鍋，我自己都很喜歡。」

▲▼楊乃文、芒果醬、怕胖團出席台南將軍吼音樂節。（圖／台南縣政府提供）

▲芒果醬目前人氣頗高。（圖／台南縣政府提供）

人氣樂團芒果醬也將在音樂節演出，他們期待用音樂在夏天戶外與樂迷交流，並預告特別設計了最適合臺南的歌單。他們笑說夏天就是會狂吃冰品加喝手搖飲料來消暑解熱，並大力推薦臺南的牛肉湯，「每次去臺南都會喝鮮美的牛肉湯，分享給大家，但不要太多人去，不然我們要排很久。」

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