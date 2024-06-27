丹妮婊姐問：為何跟我結婚？　美國老公「滿分回答」超甜閃瞎眾人

記者劉宛欣／綜合報導

網紅丹妮婊姐日前與和交往4年的男友「黑豹」於美國完成結婚登記，不曾公開另一半長相的她，直到上個月底才發文曬出老公正面照，廣大粉絲感動送上祝福。婚後的她經常不吝公開分享婚姻瑣事，近日有粉絲詢問她與老公遠距離戀愛修成正果的秘訣，她大方分享相處細節，並透露了老公決定求婚的原因。

▲丹妮婊姐與老公結婚，受到非常多粉絲祝福。（圖／翻攝自丹妮婊姐Instagram）

婊姐與小賴、紀斯豪一起經營的YT頻道「綜口味開房間」經常收粉絲來信，為粉絲解決煩惱，最新一集有粉絲提到自己與婊姐一樣是遠距離戀愛，想詢問婊姐遠距離戀愛的秘訣，如何讓另一半「長時間沒看到本人還是愛得要死」，婊姐不吝大方分享，透露先前會和老公做有趣的線上活動，例如一起線上購物、一起點外送來吃，製作一些共同的回憶。

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此外，還要隨時拍照、拍影片與另一半分享周遭事物，即使是很無聊的瑣事都可以分享，婊姐坦言老公一開始不理解，但她說服對方時說「你什麼事情都不跟我講，我就會對你完全不了解，每天分享一點點瑣事，累積下來差很多」，再來還有聊天時善用貼圖表達情感，以及「自己要活得精彩」，她分析指出西方人喜歡把自己過好，不會過度黏著伴侶的人。

▲從「渣男大學」畢業的婊姐，樂於分享感情秘訣。（圖／翻攝自丹妮婊姐Instagram）

最重要的一點是要提供另一半「情緒價值」，婊姐舉例前陣子老公收到很多獵人頭公司的通知，壓力有點大，跟她抱怨時，她安撫說「要是今天都沒人打電話給你的話，你不覺得你才該緊張嗎？你看這麼多人要你，你多受歡迎！」讓老公感受到肯定，婊姐補充說「我們女生要的也是這種無聊的東西，生氣的時候陪著我一起生氣，這就是情緒價值」。

婊姐決定結婚後，有問老公「為什麼想要結婚？」，老公甜蜜回答表示「發現生活不能沒有妳」，一旁小賴看著好友一路走來也說：「因為她（指婊姐）已經分享極致到，好像活在同一個時空裡，很多小細節加起來變成很愛」。