ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

丹妮婊姐問：為何跟我結婚？　美國老公「滿分回答」超甜閃瞎眾人

記者劉宛欣／綜合報導

網紅丹妮婊姐日前與和交往4年的男友「黑豹」於美國完成結婚登記，不曾公開另一半長相的她，直到上個月底才發文曬出老公正面照，廣大粉絲感動送上祝福。婚後的她經常不吝公開分享婚姻瑣事，近日有粉絲詢問她與老公遠距離戀愛修成正果的秘訣，她大方分享相處細節，並透露了老公決定求婚的原因。

▲丹妮婊姐與老公結婚，受到非常多粉絲祝福。（圖／翻攝自丹妮婊姐Instagram）

▲丹妮婊姐與老公結婚，受到非常多粉絲祝福。（圖／翻攝自丹妮婊姐Instagram）

婊姐與小賴、紀斯豪一起經營的YT頻道「綜口味開房間」經常收粉絲來信，為粉絲解決煩惱，最新一集有粉絲提到自己與婊姐一樣是遠距離戀愛，想詢問婊姐遠距離戀愛的秘訣，如何讓另一半「長時間沒看到本人還是愛得要死」，婊姐不吝大方分享，透露先前會和老公做有趣的線上活動，例如一起線上購物、一起點外送來吃，製作一些共同的回憶。

[廣告]請繼續往下閱讀...

此外，還要隨時拍照、拍影片與另一半分享周遭事物，即使是很無聊的瑣事都可以分享，婊姐坦言老公一開始不理解，但她說服對方時說「你什麼事情都不跟我講，我就會對你完全不了解，每天分享一點點瑣事，累積下來差很多」，再來還有聊天時善用貼圖表達情感，以及「自己要活得精彩」，她分析指出西方人喜歡把自己過好，不會過度黏著伴侶的人。

▲丹妮婊姐與老公結婚，受到非常多粉絲祝福。（圖／翻攝自丹妮婊姐Instagram）

▲從「渣男大學」畢業的婊姐，樂於分享感情秘訣。（圖／翻攝自丹妮婊姐Instagram）

最重要的一點是要提供另一半「情緒價值」，婊姐舉例前陣子老公收到很多獵人頭公司的通知，壓力有點大，跟她抱怨時，她安撫說「要是今天都沒人打電話給你的話，你不覺得你才該緊張嗎？你看這麼多人要你，你多受歡迎！」讓老公感受到肯定，婊姐補充說「我們女生要的也是這種無聊的東西，生氣的時候陪著我一起生氣，這就是情緒價值」。

婊姐決定結婚後，有問老公「為什麼想要結婚？」，老公甜蜜回答表示「發現生活不能沒有妳」，一旁小賴看著好友一路走來也說：「因為她（指婊姐）已經分享極致到，好像活在同一個時空裡，很多小細節加起來變成很愛」。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

孟加拉男淺池表演跳水　重創脖子頸部骨折喪命

推薦閱讀

深田詠美AV生涯恐毀！　達人：沒有片商敢合作

深田詠美AV生涯恐毀！　達人：沒有片商敢合作

YTR黃大謙認愛「說不穩定某人會生氣」！　甜誇對方是他的菜：認識超過一年

YTR黃大謙認愛「說不穩定某人會生氣」！　甜誇對方是他的菜：認識超過一年

許維恩試管又失敗「卵子全用完」　暫停拼二胎...堅強：養好身體再努力

許維恩試管又失敗「卵子全用完」　暫停拼二胎...堅強：養好身體再努力

與Keanna官司變高中考題！謝和弦火大「嗆出題老師」：我得罪你？

與Keanna官司變高中考題！謝和弦火大「嗆出題老師」：我得罪你？

台八女神遭變態醫「架脖子強吻」！完事反應超下流　她嚇壞：完全動不了

台八女神遭變態醫「架脖子強吻」！完事反應超下流　她嚇壞：完全動不了

蘿莉塔曝10月大女兒「神奇睡姿」　網一看激動：都市傳說來了！

蘿莉塔曝10月大女兒「神奇睡姿」　網一看激動：都市傳說來了！

快訊／王柏傑爆酒駕！謝欣穎現身還原事件　「他當天真的沒喝酒」

快訊／王柏傑爆酒駕！謝欣穎現身還原事件　「他當天真的沒喝酒」

《超人》三胞胎暴風抽高！　「13歲身高直逼爸」驚人近況曝光

《超人》三胞胎暴風抽高！　「13歲身高直逼爸」驚人近況曝光

兒子認「早知爸媽會離婚」帶弟裝睡　何如芸哽咽：他們不曾怨我

兒子認「早知爸媽會離婚」帶弟裝睡　何如芸哽咽：他們不曾怨我

張書偉賣掉17年婚前房！婚後帶謝京穎龜山租房　「賣房價差達760萬」

張書偉賣掉17年婚前房！婚後帶謝京穎龜山租房　「賣房價差達760萬」

丹妮婊姐問：為何跟我結婚？　美國老公「滿分回答」超甜閃瞎眾人

丹妮婊姐問：為何跟我結婚？　美國老公「滿分回答」超甜閃瞎眾人

女兒洗澡到一半睡著　蔡允潔「單腳抬小孩吹頭髮」：媽媽無所不能

女兒洗澡到一半睡著　蔡允潔「單腳抬小孩吹頭髮」：媽媽無所不能

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

深田詠美AV生涯恐毀！　達人：沒有片商敢合作

YTR黃大謙認愛「說不穩定某人會生氣」！　甜誇對方是他的菜：認識超過一年

許維恩試管又失敗「卵子全用完」　暫停拼二胎...堅強：養好身體再努力

與Keanna官司變高中考題！謝和弦火大「嗆出題老師」：我得罪你？

台八女神遭變態醫「架脖子強吻」！完事反應超下流　她嚇壞：完全動不了

蘿莉塔曝10月大女兒「神奇睡姿」　網一看激動：都市傳說來了！

快訊／王柏傑爆酒駕！謝欣穎現身還原事件　「他當天真的沒喝酒」

《超人》三胞胎暴風抽高！　「13歲身高直逼爸」驚人近況曝光

兒子認「早知爸媽會離婚」帶弟裝睡　何如芸哽咽：他們不曾怨我

張書偉賣掉17年婚前房！婚後帶謝京穎龜山租房　「賣房價差達760萬」

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

丹妮婊姐, 婊姐

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 兒子認「早知爸媽會離婚」帶弟裝睡　何如芸哽咽：他們不曾怨我
  2. 女兒洗澡到一半睡著　蔡允潔「單腳抬小孩吹頭髮」：媽媽無所不能
  3. 台八女神遭變態醫「架脖子強吻」！完事反應超下流　她嚇壞：完全動不了
  4. 陳沂社群被消失「懷疑案情不單純」吐心聲！　排除政黨操弄：我只是網紅
  5. 蘿莉塔曝10月大女兒「神奇睡姿」　網一看激動：都市傳說來了！
  6. 林柏宏看另一半手機「驚覺被劈腿」　床戰謝欣穎女上火辣升級
  7. 與Keanna官司變高中考題！謝和弦火大「嗆出題老師」：我得罪你？
  8. 吳慷仁《破浪男女》當海王！　床戲激戰12小時「進入聖人模式」
  9. 歐陽靖曝育兒目標「別像他爸」！　3招養出happy kid：不再胡鬧發怒
  10. 《浪姐》韓雪「氣泡音歌聲」被嫌難聽　發文斥網友：不該調侃玩哏

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366