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兒子認「早知爸媽會離婚」帶弟裝睡　何如芸哽咽：他們不曾怨我

記者蔡宜芳／綜合報導

女星何如芸自2019年開始打離婚官司，直到2022年9月才離婚成功。近來斜槓出書的她，找來大兒子Brian幫忙寫序言，而她也是從兒子的序言中得知，原來自己和前夫吵架時，孩子心裡都清楚，坦言自己看到哽咽。

▲▼何如芸兒認「早知爸媽會離婚」　她哽咽：他們不曾怨我。（圖／翻攝自Facebook／何如芸 Michelle Ho）

▲何如芸育有兩個兒子。（圖／翻攝自Facebook／何如芸 Michelle Ho）

何如芸26日在社群分享Brian寫的序言，Brian表示，以前聽到爸爸、媽媽吵架時，自己和弟弟都會在房間裡裝睡，而他也是從那時候就有預感父母會離婚。直到2019年12月，他從爸爸口中得知離婚消息，「當時我的腦子彷彿靜止，沒有辦法理解，心裡五味雜陳，雖然有做過心理準備，但真正來的時候還是十分難過。」

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Brian說，自己有想過是否有什麼方法能讓父母不分開，但是他也看得出來爸爸、媽媽的決定不會改變。而多年後，他了解父母分開的決定是最好的結束方式，「而且以前都是一份愛，現在變成兩份怎麼看都不錯。」

▲▼何如芸兒認「早知爸媽會離婚」　她哽咽：他們不曾怨我。（圖／翻攝自Facebook／何如芸 Michelle Ho）

▲何如芸分享兒子寫的序言。（圖／翻攝自Facebook／何如芸 Michelle Ho）

對於兒子的坦白，何如芸表示，自己在第一時間看到時，有忍不住哽咽，「當年我並沒有告訴他們即將發生什麼，媽媽也會膽怯，我說不出口。」然而，她從兒子的文字中，清楚了解到孩子不曾埋怨過自己，「而是滿滿的祝福，並且，他們一直很愛我……」貼文引網友感動表示「孩子們真懂事」、「能讓孩子們祝福並掛念的媽媽，一定是好媽媽」、「好體貼的孩子」。

▲▼何如芸兒認「早知爸媽會離婚」　她哽咽：他們不曾怨我。（圖／翻攝自Facebook／何如芸 Michelle Ho）

▲何如芸的兩個兒子都在新加坡念書。（圖／翻攝自Facebook／何如芸 Michelle Ho）

【何如芸全文】

找我兒子寫推薦序是我的主意，我希望這本書擁有我所有愛的人在裡面。

丁寧先聽到這個想法，她尖叫：
妳太屌了！妳應該是第一個找兒子來寫序的作者！
我冷笑：那就要看他寫什麼？如果是罵媽媽我就直接扔了

當他們在新加坡把文字傳給我的時候，第一眼看見我還是哽咽了……

當年我並沒有告訴他們即將發生什麼，媽媽也會膽怯，我說不出口。
錯的是父母，說什麼都是解釋。
我沒有告訴他們我曾經如何撕裂，
他們也沒有告訴我他們如何度過。

但他們的文字讓我知道，
他們不曾怨過我，
而是滿滿的祝福，
並且，
他們一直很愛我……

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