記者蔡琛儀／台北報導

新人歌手鄒序去年發行首張專輯《Loose Faucet 把水開著》，也入圍了本屆金曲獎最佳新人獎，在頒獎典禮倒數前夕，鄒序舉辦了「金曲集一個大的氣小聚」演出，並首度演唱新歌〈趕趕時間〉。鄒序的老闆、守夜人團長旭章，以及前輩陳如山、訊號雨也現身演出，與鄒序共同改編演出四分衛的〈當我們不在一起〉，並獻上祝福與鼓勵。

▲鄒序金曲獎前開唱，老闆、守夜人團長旭章（右），以及前輩陳如山（左）也現身。（圖／WiFi Music 放飛音樂提供）

鄒序在演出中帶著一把民謠吉他，以純粹、簡單的不插電樂團編制進行演出，接連演唱包括〈夜行〉、〈趁雨下〉等超過15首歌曲。他也邀請老闆旭章同台合體演出〈another time〉，並在演出下半場演出專輯同名曲目〈把水開著〉。

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他也感性分享：「今天像是金曲獎前的總回顧，是學生時期參加比賽，與樂團夥伴創作這首歌，才開啟了這一切。很開心今晚能跟大家一起度過，我覺得可以跟一起從小長大的夥伴共創出這張專輯，踏入金曲入圍的殿堂就是很大的鼓勵了，謝謝大家給我的留言與私訊祝福，我會平常心，希望在今天大家的集氣之下，有機會拿獎！」

▲鄒序今年入圍金曲新人獎。（圖／WiFi Music 放飛音樂提供）

鄒序自去年發片後各界邀約不斷，除了參加《一起聽團吧》節目海選順利入棚專注籌備比賽，也有許多演出與邀歌合作。他在炎熱的夏季發行R&B情歌小品單曲〈趕趕時間〉，這首單曲是鄒序今年加盟音樂廠牌「WiFi Music 放飛音樂」後創作的。對於下半年的期待，鄒序表示會繼續認真生活，在瑣碎的事情裡面尋找細微的畫面跟感受，把這些感受化為創作。