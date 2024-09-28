安芝儇獲頒豪宅蛋糕　感動泛淚　台鋼就是我第二個家

記者葉文正／台北報導



台鋼集團Wing Stars啦啦隊今（2024）年進入第二屆選拔，持續壯大陣容。經過初賽、複賽層層關卡，已嚴選出16位女孩進入決賽，今（28日）於高雄駁二大庫舉辦總決賽，由專業評審和觀眾共同驗收培訓成果。

▲小安(中)慶生，激動落淚。（圖／桂田文創）

舞蹈總監安芝儇（小安）及街舞女霸Nike等五位專業老師組成評審團，主持人則由孫其君擔任，選出七位多才多藝的幸運女孩，分別是黃可欣、陳俞蓁、陳怡婷、黃鈺婷、張惠晴、潘怡千和呂米妮，正式加入Wing Stars大家庭！而最值得一提地是。

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▲小安讓大夥幫她慶生，相當開心。（圖／桂田文創）

安芝儇是10月初天秤座壽星，台鋼大家庭秘密準備了豪宅造型蛋糕為她現場慶生，給她一個超級大的生日驚喜，祝在台發展順遂的小安，可以完成在高雄置產的心願，把Long Stay順利升級為Forever Stay，小安則感謝東家台鋼如此貼心又溫暖，眼眶泛淚感動說：「謝謝台鋼，你們就是我第二個家！」

▲參加選拔的女孩們成果發表。（圖／桂田文創）



而第二屆選拔決賽參賽者來自海內外，涵蓋不同職業領域，包括越南和泰國混血兒及雙胞胎姊妹潘怡千、潘怡禧。第一階段吸引近四百位參賽者，最終選出16位進入決賽。她們不僅能歌善舞，還具備多元才藝。入選者將進行三週的密集培訓，由Wing stars應援總監安芝儇擔任指導教練，以學姊之姿傳授韓式應援舞風。JC和妡0也曾到場交流，分享經驗，歌手林宗興將持續指導唱歌技巧，並重金禮聘南韓知名老師來台指導舞蹈、歌唱及妝髮造型。



來自南韓的安芝儇身為評審也發表感言，「我從第一屆甄選就很榮幸參與其中，發現兩屆選手共同點都是對演藝相當有熱情，但本屆練習生更不同地，是造型打扮更為突出。」她也發現第一屆甄選的熟面孔，「她們真的盡情發揮自己的才藝，並在舞台上自然展現屬於自己的魅力。」大讚Wing Stars甄選愈來越白熱化，成為女孩心目中想要征服的園地！勉勵大家能帶著當初真的拼命想要選上的心情，全力以赴、莫忘初心！



小安並表示啦啦隊是要給大家力量的職業，但自己也不能忘記「充電」，「我們也能從粉絲的應援當中得到力量，所以希望在給大家力量的同時，自己也可以總是得到力量，充滿活力！」對落選的人，她給於鼓勵，「人生不會因一次的失敗而結束。反而可以當成一個經驗、踏板！」對於成功入選的女孩，小安表示：「這並不是結束，而是一個新的開始。」希望大家實現夢想時，別忘了繼續追夢、繼續精進！