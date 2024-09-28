ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

安芝儇獲頒豪宅蛋糕　感動泛淚　台鋼就是我第二個家

記者葉文正／台北報導

台鋼集團Wing Stars啦啦隊今（2024）年進入第二屆選拔，持續壯大陣容。經過初賽、複賽層層關卡，已嚴選出16位女孩進入決賽，今（28日）於高雄駁二大庫舉辦總決賽，由專業評審和觀眾共同驗收培訓成果。

▲小安(中)慶生。（圖／桂田文創）

▲小安(中)慶生，激動落淚。（圖／桂田文創）

舞蹈總監安芝儇（小安）及街舞女霸Nike等五位專業老師組成評審團，主持人則由孫其君擔任，選出七位多才多藝的幸運女孩，分別是黃可欣、陳俞蓁、陳怡婷、黃鈺婷、張惠晴、潘怡千和呂米妮，正式加入Wing Stars大家庭！而最值得一提地是。

▲小安(中)慶生。（圖／桂田文創）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲小安讓大夥幫她慶生，相當開心。（圖／桂田文創）

安芝儇是10月初天秤座壽星，台鋼大家庭秘密準備了豪宅造型蛋糕為她現場慶生，給她一個超級大的生日驚喜，祝在台發展順遂的小安，可以完成在高雄置產的心願，把Long Stay順利升級為Forever Stay，小安則感謝東家台鋼如此貼心又溫暖，眼眶泛淚感動說：「謝謝台鋼，你們就是我第二個家！」

▲小安(中)慶生。（圖／桂田文創）

▲參加選拔的女孩們成果發表。（圖／桂田文創）

而第二屆選拔決賽參賽者來自海內外，涵蓋不同職業領域，包括越南和泰國混血兒及雙胞胎姊妹潘怡千、潘怡禧。第一階段吸引近四百位參賽者，最終選出16位進入決賽。她們不僅能歌善舞，還具備多元才藝。入選者將進行三週的密集培訓，由Wing stars應援總監安芝儇擔任指導教練，以學姊之姿傳授韓式應援舞風。JC和妡0也曾到場交流，分享經驗，歌手林宗興將持續指導唱歌技巧，並重金禮聘南韓知名老師來台指導舞蹈、歌唱及妝髮造型。

來自南韓的安芝儇身為評審也發表感言，「我從第一屆甄選就很榮幸參與其中，發現兩屆選手共同點都是對演藝相當有熱情，但本屆練習生更不同地，是造型打扮更為突出。」她也發現第一屆甄選的熟面孔，「她們真的盡情發揮自己的才藝，並在舞台上自然展現屬於自己的魅力。」大讚Wing Stars甄選愈來越白熱化，成為女孩心目中想要征服的園地！勉勵大家能帶著當初真的拼命想要選上的心情，全力以赴、莫忘初心！

小安並表示啦啦隊是要給大家力量的職業，但自己也不能忘記「充電」，「我們也能從粉絲的應援當中得到力量，所以希望在給大家力量的同時，自己也可以總是得到力量，充滿活力！」對落選的人，她給於鼓勵，「人生不會因一次的失敗而結束。反而可以當成一個經驗、踏板！」對於成功入選的女孩，小安表示：「這並不是結束，而是一個新的開始。」希望大家實現夢想時，別忘了繼續追夢、繼續精進！

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

妻開門驚見「手臂從天花板垂下」　 老公消失3天…聞味道就知是他！

推薦閱讀

徐乃麟暫離台灣！見楊繡惠爆氣「問候人家媽媽」…打破沉默回15字

徐乃麟暫離台灣！見楊繡惠爆氣「問候人家媽媽」…打破沉默回15字

TRASH頤原深夜宣布結婚了！　「甜娶八點檔正妹女星」見證人全是明星

TRASH頤原深夜宣布結婚了！　「甜娶八點檔正妹女星」見證人全是明星

楊繡惠言退事態嚴重　華視不忍再度發聲明　乃哥也回應了

楊繡惠言退事態嚴重　華視不忍再度發聲明　乃哥也回應了

溫妮被宣布退出《木曜4》近況曝！　17字罕吐真實心聲

溫妮被宣布退出《木曜4》近況曝！　17字罕吐真實心聲

Keanna神隱4月全說了「自戀夫妻騙不知情大眾」！網酸：還在講 她首反擊

Keanna神隱4月全說了「自戀夫妻騙不知情大眾」！網酸：還在講 她首反擊

網嗆「抵制《衝衝衝》」小編直球對決！戰到凌晨：從哪解讀製作單位怕乃哥

網嗆「抵制《衝衝衝》」小編直球對決！戰到凌晨：從哪解讀製作單位怕乃哥

韓星來台竟出意外！　「整根手指腫脹」急叫救護車送醫

韓星來台竟出意外！　「整根手指腫脹」急叫救護車送醫

薔薔難得化淡妝！cos新娘「脫到剩內衣褲」半邊外露 一轉身辣翻

薔薔難得化淡妝！cos新娘「脫到剩內衣褲」半邊外露 一轉身辣翻

水原希子「薄紗下兩點全露」出席時裝秀！　解放美胸…同框車銀優

水原希子「薄紗下兩點全露」出席時裝秀！　解放美胸…同框車銀優

《哈利波特》麥教授去世！　演員兒證實「安詳離開」享壽89歲

《哈利波特》麥教授去世！　演員兒證實「安詳離開」享壽89歲

樂天女孩集體出遊「遭攔下臨檢」！她脫口：我們最近很紅 氣氛變了

樂天女孩集體出遊「遭攔下臨檢」！她脫口：我們最近很紅 氣氛變了

瑀熙公開「直播主真實收入」！　本人認證：天花板很高

瑀熙公開「直播主真實收入」！　本人認證：天花板很高

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

徐乃麟暫離台灣！見楊繡惠爆氣「問候人家媽媽」…打破沉默回15字

TRASH頤原深夜宣布結婚了！　「甜娶八點檔正妹女星」見證人全是明星

楊繡惠言退事態嚴重　華視不忍再度發聲明　乃哥也回應了

溫妮被宣布退出《木曜4》近況曝！　17字罕吐真實心聲

Keanna神隱4月全說了「自戀夫妻騙不知情大眾」！網酸：還在講 她首反擊

網嗆「抵制《衝衝衝》」小編直球對決！戰到凌晨：從哪解讀製作單位怕乃哥

韓星來台竟出意外！　「整根手指腫脹」急叫救護車送醫

薔薔難得化淡妝！cos新娘「脫到剩內衣褲」半邊外露 一轉身辣翻

水原希子「薄紗下兩點全露」出席時裝秀！　解放美胸…同框車銀優

《哈利波特》麥教授去世！　演員兒證實「安詳離開」享壽89歲

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

安芝儇

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 陳曉東唱一半「同期大咖男星」突上台：剛好我有空
  2. 蔡阿嘎工作室「流量密碼」完蛋了！　12萬人帳號被消失：還有老公要養
  3. 被拿來與美日韓正妹網紅對比　陳沂嗨翻：我是台灣網紅代表！
  4. 安芝儇獲頒豪宅蛋糕　感動泛淚　台鋼就是我第二個家
  5. 49歲陳曉東小巨蛋唱到受不了　當眾崩潰倒地：容易嗎！
  6. 周慧敏曬出今昔對比照！　容祖兒中學「短髮中分」造型震驚網友
  7. 不斷更新／韓星活動10月售票看這裡！　「3團同天開賣」D＆E前進林口
  8. 批台灣綜藝大哥愛拿「節目效果」當免死金牌！他嘆：連中國都不搞這套
  9. 陳曉東首攻蛋開唱　「2天王妻低調坐台下」被抓包：你們拋夫棄子
  10. 小S曬3女兒童年照　「以前覺得46歲是大嬸」曝顏值巔峰期

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

運動應援！六款全家健康餐食開箱

運動應援！六款全家健康餐食開箱

「文里補習班」開課啦！開箱6款新的全家「健康志向餐食」！幫大家多營養少負擔

琦郁解析新青安房市真相

琦郁解析新青安房市真相

跟著「琦郁房事悄悄話」，掌握新青安議題，避開投資陷阱，買房不踩雷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366