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唐從聖捲入徐乃麟辱罵風波！　遭酸「徹底失去舞台」他高情商回覆

記者顧齊祐／綜合報導

女星楊繡惠與徐乃麟的爭議持續延燒，曾經也遭到當眾飆罵的唐從聖，再度被網友拿出來討論。昨（27）日唐從聖發文表示有網友說「某個事件之後，某人飛黃騰達，而我則徹底失去了舞台」，對於此番言論，他則展現出了高情商回覆網友。

▲楊繡惠直播淚訴上節目遭到辱罵。（圖／翻攝自Facebook／楊繡惠）

▲楊繡惠直播淚訴上節目遭到辱罵。（圖／翻攝自Facebook／楊繡惠）

唐從聖2017年因在節目中吐槽徐乃麟「輸不起」，而遭到對方當眾飆國罵，引發軒然大波。在當時他也曾開直播痛訴「這輩子沒有受過這麼重的汙辱，我活到現在，我這輩子也從來沒有在職場上受到這麼嚴厲的指責」、「請將心比心，我們都有家人」。

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▲唐從聖2017年在節目中遭徐乃麟當眾飆國罵。（圖／資料照）

▲唐從聖2017年在節目中遭徐乃麟當眾飆國罵。（圖／資料照）

而近日因楊繡惠與徐乃麟風波影響，唐從聖被飆罵事件再度被網友們提起。昨（27）日唐從聖就在Facebook發文寫道「有位網友表示：幾年前從某個事件之後，某人飛黃騰達，而我則徹底『失去了舞台』！我在這邊先謝謝這位網友的關心，順便澄清一下，其實我一直在各種不同的舞台上持續的表演中喔」。

▲唐從聖高情商回覆網友。（圖／翻攝自Facebook／從從唐從聖）

▲唐從聖高情商回覆網友。（圖／翻攝自Facebook／從從唐從聖）

唐從聖還提到「大家的生活都不容易，我們的社會需要少一點世俗的紛爭，多一些真心的歡愉，劇場是一個充滿魔幻色彩的奇妙世界，有空來體驗一下我的舞台吧」，展現出高情商回覆網友的議論。

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楊繡惠, 徐乃麟, 唐從聖

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