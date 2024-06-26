李多慧突宣布喜訊！開韓文線上課程　見啦啦隊女孩習慣「揭台韓用語差別」

記者孟育民／台北報導

日前剛宣布在台灣定居的李多慧，與全台最大的線上學習平台PressPlay Academy、生鮮時書、樂天市場合作推出一堂韓文課，李多慧表示這是一堂有別於一般設計的韓文課，課程將會用她的視角傳遞韓國文化的魅力，其中還會擷取知名韓劇和韓綜的名場面跟台詞，去解析各個單詞跟文法，李多慧開心說到：「因為我非常喜歡台灣，也熱愛學習中文，我希望大家上完這堂課除了可以打好韓文的基礎外，還可以更喜歡韓國跟我們的文化，讓語言成為我們之間的橋樑。」

▲李多慧開韓文線上課。（圖／PressPlay Academy提供）

李多慧從今年1月至3月的期間，她表示自己在韓國空閒時會與韓國的中文老師學習，但因爲現在幾乎都在臺灣，所以目前自學中文，平時也會跟啦啦隊的朋友們練習中文！她也想問問大家：「覺得我有進步嗎？」李多慧表示中文與韓文最大的不同就在於對年長者使用敬語，而在台灣並沒有一開始就確認年紀的習慣，她覺得很有趣的地方！現在啦啦隊的朋友們偶爾會突然對長輩們使用敬語，讓她感到非常驚訝！

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▲李多慧覺得在台灣對長輩沒有用敬語，感到相當驚訝。（圖／PressPlay Academy提供）

由於是從啦啦隊發跡，李多慧被問到未來會推出教大家跳舞、唱跳或表情管理相關的課程嗎？她表示在正式宣佈開辦這堂韓文課之後，有許多人也有來詢問是否會開設舞蹈課程。李多慧提到：「如果有機會的話當然會想要嘗試！因為我從七歲開始練舞，除此之外，現在在球隊中也有負責編舞、擔任舞監的工作，如果有機會的話也會好好考慮並把握住的！希望大家可以繼續支持我。」

