孫生酒店應酬「目睹妹子被廠商欺負」！不忍出手了：有點想哭

記者潘慧中／綜合報導

孫生是團體「反骨男孩」的成員，除了拍攝YouTube影片，也不時會和粉絲分享生活經歷。他25日便在社群網站透露，有次到酒店應酬時，意外目睹酒店妹被欺負，他當下不只沒有冷眼旁觀，還主動出手送上溫暖。

▲▼孫生分享有次和廠商到酒店應酬。（圖／翻攝自Instagram／soon6669）



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孫生透露當時受邀前往酒店應酬，愛面子的廠商主動吆喝「排妹給他」，結果其中一位已經微醺的妹子突然嘔吐，還剛好吐在他超喜歡的球鞋上，「蠻無言的。」

考慮到該酒店妹並非故意為之，孫生便自行拿毛巾擦鞋，但「廠商就不爽喔」，目睹對方直接叫女方罰站。發現女方站了長達兩、三首歌的時間後，「我有點於心不忍」，便主動給女方台階下，「沒事啦可以不用這樣，沒事沒事回來坐，這樣不好看。」

▲孫生不忍心讓酒店妹繼續罰站。（圖／翻攝自Instagram／soon6669）



沒想到，孫生本來拿了張椅子要給該酒店妹坐，結果廠商一腳踹開椅子，害女方當場跌倒，他坦言看了有點想哭，只能親自過去攙扶，「把她抓過來坐」，一舉一動都能看出他暖心的一面。

▲▼孫生上前扶酒店妹起來。（圖／翻攝自Instagram／soon6669）

