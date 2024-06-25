歐菈「興奮抓蟑螂」神猛影片曝光！　鳳梨嚇爛狂爆粗：明天辦離婚

記者劉宛欣／綜合報導

網紅鳳梨（吳泓逸）與歐菈在今年2月宣布結婚，小倆口不時會透過社群分享各種甜蜜、爆笑夫妻互動，她先前就曾爆料老公因為發現有蟑螂突然大叫，鳳梨25日自己也在Threads上曬出了緊急求老婆幫忙抓蟑螂的影片全紀錄，只見歐菈相當興奮地徒手抓起蟑螂沖進馬桶裡，期間蟑螂險些逃脫，嚇得鳳梨脫口罵出三字經。

▲鳳梨、歐菈經常透過社群放閃。（圖／翻攝自鳳梨Instagram）

鳳梨25日在Threads曬出一段歐菈抓蟑螂的影片，寫下「每次遇到蟑螂，都要拜託她…」影片中可以看到歐菈笑著蹲下徒手蓋住蟑螂，一度蟑螂險些逃脫，鳳梨在一旁錄下全程，嚇得直喊「很可怕」，期間還脫口譙了三字經，歐菈在將蟑螂抓起來後，作勢要丟到鳳梨身上，鳳梨嚴肅地大聲警告「妳不要弄我，好噁心」，隨後幫歐菈打開廁所門，歐菈順手將蟑螂丟進馬桶沖掉。

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▲鳳梨曬出歐菈抓蟑螂影片。（圖／翻攝自Threads）

鳳梨在留言串寫下「剛剛還想拿嘎抓仔（蟑螂）丟我…我明天一早決定去戶政離婚…」，網友在看完影片紛紛表示敬佩「期待她下次進階到直接徒手拍死蟑螂」、「好強⋯怎麼敢徒手抓⋯」、「歐菈真的是偶像，太強了啦」、「她是我見過最猛的女生」、「夫妻之間真的都會有一個不怕蟑螂，但絕對不能惹敢徒手抓蟑螂的人」。