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唐綺陽爆被大陸封殺！「合體蔡英文」遭檢舉台獨　微博湧入崩潰留言

記者劉宛欣／綜合報導

星座專家唐綺陽出道多年，因知性形象、分享專業的占星知識，在網路上有「國師」的封號，近年她也積極在各領域發展，曾於2021年拿下金鐘獎綜藝節目主持人獎，專業受到肯定。除了在台灣以外，她也在中國大陸經營各種社群，受到大陸網友的愛戴，不過近日有人發現她的貼文停留在5月底，6月完全消失，其中有網友指出，背後原因是她被大量檢舉台獨。

外送稿▲唐綺陽在大陸的各大社群帳號遭封。（圖／翻攝自唐綺陽臉書、微博）

▲唐綺陽在大陸的各大社群帳號遭封。（圖／翻攝自唐綺陽臉書）

唐綺陽在微博等各大中國大陸網友愛用的社群平台上，累積不小的聲量，每天都會分享星座天氣，然而她目前最後的貼文停留在5月底，6月開始突然無預警停更，許多微博網友湧入她的帳號詢問「唐老師好久沒更新了，怎麼肥四（回事）」、「啥時候能回覆，最近都不知道自己戴什麼顏色首飾了」、「怎麼了？難道你放棄大陸的我們了嗎？」。

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外送稿▲唐綺陽在大陸的各大社群帳號遭封。（圖／翻攝自唐綺陽臉書、微博）

▲網友湧入唐綺陽微博詢問近況。（圖／翻攝自微博）

在相關貼文底下，有網友指出是因為唐綺陽5月在總統府同框前總統蔡英文、變裝皇后妮妃雅，因而遭到大量檢舉台獨，許多人恍然大悟表示「居然td（台獨）了」、「唐老師你給自己占卜過嗎？，知道自己被禁言」、「好吧，國家統一一點都不能少，取關」、「如果是因爲td，那也無語了，國家大事面前沒有將就，沒星座運程，也不在乎了」、「td青蛙一隻，能取關就取關吧」。

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