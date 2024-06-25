陳沂臉書、IG遭停權...鳳梨也遭殃！網質疑主謀是「他」

▲陳沂（右圖）與鳳梨（左圖）近來成為好友。（翻攝陳沂臉書、鳳梨 吳泓逸臉書）

圖文／鏡週刊

本刊獨家報導，網紅陳沂擁有31萬追蹤臉書、IG、Thread帳號，昨（24日）遭大量檢舉到停權，一度完全無法登入，直到今（25日）凌晨帳號才復活。陳沂的好友、網紅鳳梨（吳泓逸）昨發文透露，上星期他的帳號也遭大量檢舉到停權，認為「這個巧合有點不好說」，還說：「我好害怕…我484招惹到不該惹der 人…」。

陳沂的帳號被大量檢舉到停權，鳳梨見狀，昨在臉書發文：「痾…我上禮拜才遭到大量檢舉停權…結果今天換三斤（陳沂的綽號）…這個巧合有點不好說。」並在留言處補充說：「我好害怕…我484招惹到不該惹der 人…」。

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事實上，陳沂日前聯手鳳梨，揭穿臉書粉專「馮語婷」是假人，其帳號幕後操盤手為高雄前雞排店老闆高鉦崴（化名「花小武」)，而「馮語婷」照片中的露腿女子，真實身分為從事信貸業的女子許凱斯。高男、許女疑透過「馮語婷」帳號，以殺豬盤手法進行詐騙，還找網紅、網紅律師等名人背書，對害受害者詐取百萬金額，使其血本無歸。

因此，鳳梨、陳沂接連遭大量檢舉停權，不少網友懷疑是「馮語婷」所為，有人在鳳梨臉書留言：「花小武的復仇」「趕快準備幾個小號！我覺得有陰ㄇㄛ」、「如果花小武是黨媒就難辦了」。一名網友留言：「高大哥！凱什麼的！」鳳梨也回覆：「yes」（是）。

而陳沂靠著大砲型言論走紅，但一路以來也樹立不少死敵，今年在路上還遭襲擊，近來她槓上「青鳥行動」及台北市議員苗博雅，新聞延燒之際社群帳號就遭停權，賴以維生的賺錢工具一夕蒸發。對此陳沂昨向本刊表示，其實她早就做好心裡準備，畢竟她是「滋事型網紅」，藉由爭議獲取流量一定會讓部分人不滿，她雖認為懲罰太嚴重，但錯就是錯，但她只是發表言論自由就受到這對待，強調會繼續抗爭，努力到最後一刻。

如今帳號復活，陳沂今在臉書有感而發：「我也不知道什麼時候會不見，大家好好珍惜我們還能歡聚的每一刻吧！」更回憶，帳號被停權瞬間，他想的不是金錢，而是粉絲們，她說：「我在想，啊以後會不會就看不到你們了呢？我覺得很有趣，在那一刻突然來臨的時候，貪財的我想的竟然不是我的錢，而是你們。原來我真正愛的是我的粉絲，勝過錢。人設翻車了。」

粉絲們也紛紛恭喜陳沂回歸，並鼓勵她「不是說錯話，而是說對了」「沂要想備案呀！不然說真話、說對話的人都會被消失，超恐怖的台灣！嚇屎！」「看來是被一群會飛的檢舉」「我都以為活在文革期間」。



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