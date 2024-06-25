ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

陳沂臉書、IG遭停權...鳳梨也遭殃！網質疑主謀是「他」

陳沂（右圖）與鳳梨（左圖）近來成為好友。（翻攝陳沂臉書、鳳梨 吳泓逸臉書）

▲陳沂（右圖）與鳳梨（左圖）近來成為好友。（翻攝陳沂臉書、鳳梨 吳泓逸臉書）

圖文／鏡週刊

本刊獨家報導，網紅陳沂擁有31萬追蹤臉書、IG、Thread帳號，昨（24日）遭大量檢舉到停權，一度完全無法登入，直到今（25日）凌晨帳號才復活。陳沂的好友、網紅鳳梨（吳泓逸）昨發文透露，上星期他的帳號也遭大量檢舉到停權，認為「這個巧合有點不好說」，還說：「我好害怕…我484招惹到不該惹der 人…」。

陳沂的帳號被大量檢舉到停權，鳳梨見狀，昨在臉書發文：「痾…我上禮拜才遭到大量檢舉停權…結果今天換三斤（陳沂的綽號）…這個巧合有點不好說。」並在留言處補充說：「我好害怕…我484招惹到不該惹der 人…」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

事實上，陳沂日前聯手鳳梨，揭穿臉書粉專「馮語婷」是假人，其帳號幕後操盤手為高雄前雞排店老闆高鉦崴（化名「花小武」)，而「馮語婷」照片中的露腿女子，真實身分為從事信貸業的女子許凱斯。高男、許女疑透過「馮語婷」帳號，以殺豬盤手法進行詐騙，還找網紅、網紅律師等名人背書，對害受害者詐取百萬金額，使其血本無歸。

因此，鳳梨、陳沂接連遭大量檢舉停權，不少網友懷疑是「馮語婷」所為，有人在鳳梨臉書留言：「花小武的復仇」「趕快準備幾個小號！我覺得有陰ㄇㄛ」、「如果花小武是黨媒就難辦了」。一名網友留言：「高大哥！凱什麼的！」鳳梨也回覆：「yes」（是）。

而陳沂靠著大砲型言論走紅，但一路以來也樹立不少死敵，今年在路上還遭襲擊，近來她槓上「青鳥行動」及台北市議員苗博雅，新聞延燒之際社群帳號就遭停權，賴以維生的賺錢工具一夕蒸發。對此陳沂昨向本刊表示，其實她早就做好心裡準備，畢竟她是「滋事型網紅」，藉由爭議獲取流量一定會讓部分人不滿，她雖認為懲罰太嚴重，但錯就是錯，但她只是發表言論自由就受到這對待，強調會繼續抗爭，努力到最後一刻。

如今帳號復活，陳沂今在臉書有感而發：「我也不知道什麼時候會不見，大家好好珍惜我們還能歡聚的每一刻吧！」更回憶，帳號被停權瞬間，他想的不是金錢，而是粉絲們，她說：「我在想，啊以後會不會就看不到你們了呢？我覺得很有趣，在那一刻突然來臨的時候，貪財的我想的竟然不是我的錢，而是你們。原來我真正愛的是我的粉絲，勝過錢。人設翻車了。」

粉絲們也紛紛恭喜陳沂回歸，並鼓勵她「不是說錯話，而是說對了」「沂要想備案呀！不然說真話、說對話的人都會被消失，超恐怖的台灣！嚇屎！」「看來是被一群會飛的檢舉」「我都以為活在文革期間」。


更多鏡週刊報導
陳沂臉書復活了！自嘲人設翻車　帳號被消失才找到真愛
【獨家】陳沂出事了！31萬臉書帳號「遭大量檢舉停權」　生財工具蒸發：將抗爭到底
陳沂狠戳「青鳥」痛點　提醒群眾：你們還記得為什麼要出來抗議嗎？

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

外銷日本無籽厚肉梅乾 賣4送4 共兩口味

推薦閱讀

孫鵬救回婚姻「載狄鶯出門」　夫妻不良習慣被直擊…下車丟兩包

孫鵬救回婚姻「載狄鶯出門」　夫妻不良習慣被直擊…下車丟兩包

台灣、大馬女生「床上差很多」！　黃明志爆親身經驗：爽會跟你講爽

台灣、大馬女生「床上差很多」！　黃明志爆親身經驗：爽會跟你講爽

女星江泳錡血崩摘子宮「寫好遺書」！　曾破產負債2000萬絕望輕生

女星江泳錡血崩摘子宮「寫好遺書」！　曾破產負債2000萬絕望輕生

痛心舊愛唐治平「完全不是他」　丁寧吐心理創傷：我跟垃圾沒兩樣

痛心舊愛唐治平「完全不是他」　丁寧吐心理創傷：我跟垃圾沒兩樣

22歲王星越被爆戀情！　對象是同劇女星…狗仔亮影片揭兩人行蹤

22歲王星越被爆戀情！　對象是同劇女星…狗仔亮影片揭兩人行蹤

懷孕6個月搭捷運沒被讓座！女星李宓挺大肚站3站　揭路人真實反應

懷孕6個月搭捷運沒被讓座！女星李宓挺大肚站3站　揭路人真實反應

台灣啦啦隊被嫌「快40了還在跳」　孟潔、筠熹被點名直球回應

台灣啦啦隊被嫌「快40了還在跳」　孟潔、筠熹被點名直球回應

謝金燕《浪姐5》登台飆唱〈練舞功〉　最後直播破萬觀看響尖叫聲

謝金燕《浪姐5》登台飆唱〈練舞功〉　最後直播破萬觀看響尖叫聲

錢帥君斷聯半年現身了！「通訊軟體封鎖親友」　男友涉洗錢羈押中

錢帥君斷聯半年現身了！「通訊軟體封鎖親友」　男友涉洗錢羈押中

NHK美女主播「巨胸放桌上」！辣照突消失停更4月…網求改行拍寫真

NHK美女主播「巨胸放桌上」！辣照突消失停更4月…網求改行拍寫真

告五人犬青、雲安「深情對望」超甜！　罕放閃告白：希望你每天都開心

告五人犬青、雲安「深情對望」超甜！　罕放閃告白：希望你每天都開心

陸美女Coser遭150kg男友分屍！友爆：常當眾呼男巴掌　不堪內幕被挖出

陸美女Coser遭150kg男友分屍！友爆：常當眾呼男巴掌　不堪內幕被挖出

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

孫鵬救回婚姻「載狄鶯出門」　夫妻不良習慣被直擊…下車丟兩包

台灣、大馬女生「床上差很多」！　黃明志爆親身經驗：爽會跟你講爽

女星江泳錡血崩摘子宮「寫好遺書」！　曾破產負債2000萬絕望輕生

痛心舊愛唐治平「完全不是他」　丁寧吐心理創傷：我跟垃圾沒兩樣

22歲王星越被爆戀情！　對象是同劇女星…狗仔亮影片揭兩人行蹤

懷孕6個月搭捷運沒被讓座！女星李宓挺大肚站3站　揭路人真實反應

台灣啦啦隊被嫌「快40了還在跳」　孟潔、筠熹被點名直球回應

謝金燕《浪姐5》登台飆唱〈練舞功〉　最後直播破萬觀看響尖叫聲

錢帥君斷聯半年現身了！「通訊軟體封鎖親友」　男友涉洗錢羈押中

NHK美女主播「巨胸放桌上」！辣照突消失停更4月…網求改行拍寫真

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

鏡週刊

讀者迴響

最新新聞更多

  1. Ozone爆內鬨！　祖安「1事講嘸聽」哲言火大臭臉不忍了
  2. 14歲「最萌國中生」是她！　母胎單身...陌生人送超肉麻情書示愛
  3. 直擊／「搶看金智媛」500人擠爆東區！高中生暴雨中排隊：沒買到票
  4. 劉亮佐遭亂傳「睡覺不對勁急送醫」　本尊出面：一副我快死掉的樣子
  5. 羅志祥古裝扮相曝光！　揪《玩命關頭》韓哥團隊助陣MV
  6. 孫安佐瘋狂脫序背後有原因！　資深媒體人揭關鍵憂「會越玩越大」
  7. 小S自爆和老公無性生活「只靠物品滿足」！　拒生第四胎...鬆口大S再生意願
  8. 最神秘Toro感情史遭曝光　露面回應...認1件事「很糟糕」
  9. 大女兒赴美讀書！小S停工10天陪安頓　Elly美照超仙「媽站旁遭大S吐槽」
  10. 直擊／Energy記者會敲完冰磚　「Toro突衝後台」真相曝光！

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366