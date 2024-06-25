小S自爆和老公無性生活「只靠物品滿足」！　拒生第四胎...鬆口大S再生意願

記者孟育民／台北報導

小S（徐熙娣）今（25日）久違露面出席代言記者會，她坦言先前得了B流，身形明顯消瘦，回顧19年畫面，狀態維持極佳，她說：「有感覺體力流失，我除了要瘦還更重視健康，我也要健康生活，我現在每天瘋狂運動，吃很健康，覺得現在的狀態非常好。」她坦承唯一老化的只有腦袋，主持時常腦筋轉不過來。

▲小S每天瘋狂運動維持好身材。（圖／記者湯興漢攝）

小S在19年前懷大女兒Elly時，就曾為該生技公司站台，如今她是3寶媽，狀態依舊好，被問到是否有意生第四胎？小S秒拒絕：「我跟我老公很久沒有性關係，但現在很開心啊，已經進入到另外一種幸福感，他只要幫我煮麵、倒水、過馬路牽我，就覺得這個男人真好，很願意廝守走一生。」被問到和老公無性為會不會不開心，她秒答：「不會啊，你們自己都知道，我有其他的東西，你們都有買吧，我換了好幾個。」

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▲小S自爆和老公無性生活。（圖／記者湯興漢攝）

另外，大S（徐熙娣）向來喜歡小孩，和具俊燁感情也很穩定，問到有無可能再生一胎，小S則表示：「怎麼可能，她不可能再生，好好享受幸福人生就好，我也不敢跟她說這句話，她會說『要生你自己生』，場面會很僵，我們都覺得現在小孩的數量剛剛好，不會想再生了啦。」