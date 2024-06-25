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大女兒赴美讀書！小S停工10天陪安頓　Elly美照超仙「媽站旁遭大S吐槽」

記者孟育民／台北報導

小S（徐熙娣）18歲大女兒Elly最近因申請上美國南加州大學（USC）、加州大學伯克萊分校（UC Berkeley），掀起高度討論。小S今（25日)久違現身出席代言記者會，對於女兒即將出國讀書，心情坦然說：「我希望她快點去，她可能從小被我們照顧得太好，動不動就喊肚子餓，很多時候都還處在『爸媽都在身邊的安心感』，所以想要她趕快出國，趕快學會獨立。」

▲▼生技業者訊聯科技歡慶25周年，找來了合作多年代言小S徐熙娣。（圖／記者湯興漢攝）

▲小S久違現身，身材維持超好。（圖／記者湯興漢攝）

Elly究竟讀哪間學校以及科系，小S為了隱私不願多談，僅說在加州、不是演藝相關，怕事後被算帳。但她說不擔心女兒無法適應國外生活，也沒擔心交男友的問題，「她喜歡交朋友，但比較注重自己是否去開心的人，不知道是她眼光太高還是戀愛開關還沒開？沒有一個男生看得上。」她原定要向節目請假一個月陪伴女兒，但後來決定改成十天，希望她能學會獨立。

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▲小S長女Elly名模身材太辣。（圖／翻攝自小S IG）

▲小S日前曬出與Elly合照，女兒名模身材太辣。（圖／翻攝自小S IG）

Elly日前在社交平台上曬出一系列畢業美照，身穿一襲黑色身長裙，展現出成熟的氣質和傲人的身材，精緻的妝容和小巧的臉蛋增添名媛時尚味，令人不敢相信她僅有18歲，跟小S站一起宛如親姊妹。小S對於人家說女兒完勝母親，驕傲說：「我當然高興到不行！」沒想到卻被大S吐槽「怎麼敢」，說站在女兒旁邊整個很矮、比例差，讓她哭笑不得。

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