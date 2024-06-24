施名帥大銀幕熱吻黃冠智「2小時」羞喊：嘴唇很潤！

記者許逸群／台北報導

由導演朱平執導，施名帥、黃冠智主演的電影《愛作歹》今（24日）在台北電影節舉行首映，電影講述一對剛出獄的江湖兄弟，在社會上重逢卻形同陌路，面對道上的打打殺殺他們毫不猶豫，但說不出口的七情六慾卻成了英雄難關。施名帥更在大銀幕上與黃冠智熱吻，還直說：「嘴唇很潤！」讓人臉紅心跳。

▲▼黃冠智與施名帥在電影中有熱吻橋段。（圖／記者周宸亘攝）

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片中的黃冠智對施名帥很癡情，即便日常必需呈現混混的兇狠模樣，一旦遇見施名帥就會露出心花怒放的樣子。黃冠智笑說，拍攝前導演會請演員用打撞球的方式暖身，只要看到施名帥在擦球桿就會被迷住，「他就是非常迷人。」

施名帥印象最深刻的則是兩人的吻戲，他分析：「男女演員的吻戲跟男男吻戲是完全不同的動作戲，要拍的浪漫不容易。」加上要換機位燈光，總共親了一兩個小時，但他形容：「冠智的嘴唇非常潤。」黃冠智則說：「一cut完，我覺得非常興奮，他嘴巴非常香！覺得還要再來一次。」

施名帥強調這不是一部浪漫的同志片，而是去體會黑幫或是比較陽剛味的團體中，該如何面對自己的情感，是一件值得深思的事情。黃冠智則說，最難的地方是要呈現把愛隱藏起來的表演，可能不一定是同志的愛情，而是一種很純粹的友誼與感情衝動。

▲導演朱平與黃冠智、施名帥。（圖／記者周宸亘攝）

導演朱平曾以短片《粗工阿全》入圍金穗獎及電視金鐘獎（剪輯），前年以《降河洄游》入圍金鐘獎最佳電視電影，助攻吳朋奉及黃冠智分別獲得男主角及男配角獎。

朱平首次挑戰長片規格，導演是取材過去從事水電工作時，聽聞身旁友人的真實經歷，「有些更生人朋友分享過，在獄中的生活是常人難以想像的，甚至有人因為很無聊就會玩對方的身體，我就用這個情節去發展成現在的《愛作歹》。」