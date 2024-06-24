HYBE遭公平交易委員調查！　涉嫌提交「虛假和有漏的資料」

記者張筱涵／綜合報導

南韓經紀公司HYBE今（24日）爆出涉嫌向公平交易委員會提交的資料有問題，因此被調查中，他們目前尚未對外做出回應，而公平交易委員會證實的確正在進行現場調查。

▲HYBE是南韓知名娛樂經紀公司。（圖／翻攝自韓網）



據韓媒《朝鮮日報》報導，公平交易委員會5月將HYBE列為大企業集團，因此不僅是HYBE，旗下所有子公司的股東現狀和主要經營事項都得公開在資本市場，但今天卻傳出他們在「大企業集團指定資料」所繳交的內容裡，疑似有遺漏或虛假事實的情形發生。

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對此，據韓媒《xportsnews》報導，公平交易委員會相關人士證實目前正在進行現場調查，且原因的確是HYBE所提交的資料有涉嫌遺漏和虛假的情形：「一切要在等全部調查完畢後才能對外說明。」

截至去年第三季度，HYBE的資產規模達到韓幣5兆5235億元（約台幣1287億元），首次突破5兆韓元大關。HYBE的總資產包括Weverse公司、Big Hit Music、Pledis娛樂、Source Music、ADOR等共16家子公司。因此，HYBE於5月15日成為首個被指定為公示集團的娛樂業主要集團，目前在韓國企業界的排名為第85位。